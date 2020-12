Start der Impfkampagne feuert Diskriminierungsdebatte an

Zum offiziellen Start der Corona-Impfungen in Deutschland gibt es erneut Befürchtungen, dass Nicht-Geimpfte benachteiligt werden könnten. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sprach sich in der "Bild am Sonntag" gegen eine "Sonderbehandlung für Geimpfte" aus.

Seehofer: "Sonderbehandlung für Geimpfte spaltet die Gesellschaft"

Eine Unterscheidung zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften komme einer Impfpflicht gleich. "Ich bin aber gegen einen Impfzwang. Wir alle stecken in dieser Krise, und wir sollten uns gemeinsam und solidarisch herauskämpfen.

Auch Unterschiede in der Behandlung auf Seiten privater Unternehmen, wie beispielsweise von Fluglinien oder Konzertveranstaltern, lehnt der Minister ab: "Eine Sonderbehandlung für Geimpfte spaltet die Gesellschaft. Des einen Privileg ist die Benachteiligung des anderen."

Stiftung Patientenschutz: Bundestag muss sofort handeln

Auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach lehnte in den morgen erscheinenden Zeitungen der Funke Mediengruppe Sonderrechte ab.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz verlangte eine gesetzliche Klarstellung gegen Diskriminierung. "Denn schon Pflegeanbietern ist im Rahmen der Vertragsfreiheit freigestellt, den Abschluss von Verträgen oder den Zutritt zu ihren Liegenschaften zu verweigern", sagte Vorstand Eugen Brysch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Es sei nicht sicher, ob die Anti-Diskriminierungsvorschriften nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz griffen. "Denn eine Unterscheidung zwischen Geimpften und Ungeimpften wird darin nicht verboten." Der Bundestag müsse angesichts der angelaufenen Impfungen sofort handeln.

Flickenteppich der Bundesländer in der Kritik

Brysch hatte am Wochenende zudem ein uneinheitliches Vorgehen kritisiert. "Zwar soll es nur mit Termin möglich sein, eine Impfung zu erhalten. Doch selbst heute ist unklar, wie das Prozedere für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort tatsächlich aussehen wird.

"Schon bei der Kontaktaufnahme gebe es unterschiedliche Möglichkeiten in den Bundesländern: Die Internetseiten und Apps seien je nach Region unterschiedlich. Einige Landesregierungen setzen darauf, ihre Bürger direkt anzuschreiben. Bei anderen sei noch gar nicht klar, wie die Menschen benachrichtigt würden, kritisierte Brysch und forderte eine "eindeutige Ansprache".

Kirchenvertreter besorgt über Umgang mit Corona-Impfung

Die evangelische Theologin Margot Käßmann zeigte sich irritiert über eine gesunkene Impfbereitschaft. Darin werde auch Skepsis gegenüber der Politik deutlich, sagte sie gestern dem SWR. Offenbar sei Vertrauen verloren gegangen. Impfgegner und Verschwörungstheoretiker hätten so wörtlich "ein leichtes Gift tröpfeln lassen". Dem müsse langfristig entgegengewirkt werden.

In seiner traditionellen Weihnachtsansprache forderte Papst Franziskus erneut eine gerechte Verteilung von Corona-Impfstoffen weltweit. Abschottender Nationalismus und radikaler Individualismus widersprächen der Tatsache, dass die Menschheit eine Familie sei, sagte das katholische Kirchenoberhaupt.

