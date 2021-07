Starkregen in Deutschland: Tief "Bernd" lässt Keller volllaufen

Starkregen hat in einigen Regionen Deutschlands zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. In Altena im Sauerland ist ein Feuerwehrmann bei Rettungsarbeiten ertrunken, wie die Polizei mitteilte. Etliche Keller liefen voll, ein Seniorenheim musste evakuiert werden, Autofahrer wurden von Wassermassen eingeschlossen.

Vulkaneifel ruft Katastrophenfall aus

Aufgrund des akuten Starkregenereignisses im Landkreis Vulkaneifel hat die Landrätin des Landkreises Vulkaneifel Julia Gieseking den Katastrophenfall ausgerufen. Sie appellierte an die Bewohner, zu Hause zu bleiben. Einige Dörfer seien aktuell nicht mehr erreichbar. Straßen seien unpassierbar, es drohten Hangabrutsche. Die Schulen des Landkreises bleiben morgen geschlossen. Ab sofort würden alle Einsätze von der Technischen Einsatzleitung in Hillesheim koordiniert. Die Bundeswehr stehe ebenfalls zur Verfügung, teilte der Landkreis auf seiner Internetseite mit.

Autobahnen bei Köln gesperrt - lange Staus

Wegen überflutete Fahrbahnen wurde am Abend in Köln die A1 zwischen dem Kreuz Köln-West und Köln-Bocklemünd in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Grund war laut Autobahngesellschaft Rheinland ein überfluteter Tunnel, aus dem die Pumpen das Wasser nicht schnell genug abpumpen konnten. Überflutete Fahrbahnen oder Unwetterschäden meldete der WDR am Abend etwa auf den Autobahnen 43, 44, 59, 61 und 553. Gegen 22.00 Uhr staute sich der Verkehr landesweit auf insgesamt 60 Kilometern.

Keine Entspannung in Sicht

Während sich die Lage an manchen Orten zunächst beruhigte, war vor allem Nordrhein-Westfalen noch schwer betroffen, insbesondere die Landeshauptstadt Düsseldorf und Hagen im Ruhrgebiet. Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen Herbert Reul sprach von einer außerordentlich schwierigen Lage in einigen Regionen des Landes. Das Tief "Bernd" soll nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auch in den kommenden Tagen teils heftige Niederschläge in einige Regionen Deutschlands bringen. Während die Regenfälle morgen den Prognosen nach im Westen nachlassen, dürfte es vermehrt Niederschlag im Südwesten und in Süden geben.

Auch Bayern betroffen

Am späten Dienstagabend war im Landkreis Hof in Bayern wegen der Unwetter mit starken Regenfällen der Katastrophenfall ausgerufen worden. Am Mittwochmorgen wurde er nach einer Entspannung der Lage wieder aufgehoben. Mehr als 50 Feuerwehren mit knapp 1.000 Leuten sowie 140 Angehörige des Technischen Hilfswerks (THW) waren im Dauereinsatz, um Wasser aus Kellern zu pumpen und Sandsäcke zu beschaffen. Straßen und Keller wurden überflutet, Bäume stürzten um, vereinzelt fiel der Strom aus.

Auch in Thüringen gab es Dauerregen und länger anhaltenden Starkregen. Im Land wurden mehrere Straßen überschwemmt und Keller geflutet. In Baden-Württemberg führte anhaltender Regen zu Hochwasser an Rhein und Bodensee. Am Dienstagabend wurde die Schifffahrt bei Karlsruhe gesperrt. Der anhaltende Regen bereitete auch Städten und Gemeinden an Rhein und Mosel in Rheinland-Pfalz Sorgen.