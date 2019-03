Starköchin Sarah Wiener will für Grüne in die EU-Politik

Die 56-jährige Starköchin Sarah Wiener will für die österreichischen Grünen bei der Europawahl antreten, obwohl sie nicht Mitglied der Grünen ist: "Da es den österreichischen Grünen nicht besonders gut geht, ist das - wie der Wiener sagt - ka g'mahte Wiesn, also keine gemähte Wiese, dass das auf jeden Fall etwas mit Brüssel wird", sagte sie in einem Interview mit Bayern 2.

"Ich glaube nicht, dass es schadet, wenn man bekannt ist."

Mit Blick auf den möglichen Listenplatz 2 bei den Grünen, meinte Wiener: "Ich glaube nicht, dass es schadet, wenn man bekannt ist. Jetzt bei der EU-Wahl und in der kommenden Legislaturperiode wird über die gemeinsame Agrarpolitik abgestimmt. Und deswegen ist es jetzt genau wichtig, für eine nachhaltige und für eine zukunftsfähige Landwirtschaft die Schrauben zu stellen. Und deswegen war das sicherlich auch ein Punkt, eine Expertin zu fragen, die genau die Werte vertritt, die die Grünen auch vertreten."

"Als Nebenjob wird sich das nicht ausgehen"

Wiener ist bereit, im Fall des Wahlerfolgs tatsächlich nach Brüssel zu gehen: "Ich nehme das schon ernst und bin dafür gewillt, mein ganzes berufliches Leben umzuschmeißen und zu verändern. Alles andere wäre ja Makulatur und unsinnig." Die Starköchin fügte an: "Als Nebenjob wird sich das nicht ausgehen und das wird überwiegend die neue Aufgabe sein.

"Wenn wir etwas ändern wollen, und das will ich, dann bin ich gewillt, das zu machen, was gemacht werden muss, um die Klimakatastrophe zu verhindern und eine Ernährungswende einzuführen." Sarah Wiener