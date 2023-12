Starkes Erdbeben vor den Philippinen – Tsunami-Warnung

Nach mehreren Erdbeben vor der philippinischen Insel Mindanao ist eine Tsunami-Warnung herausgegeben worden. Die US-Erdbebenwarte USGS teilte mit, das stärkste Beben am Samstag habe eine Stärke von 7,6 gehabt. Es soll sich in einer Tiefe von 32 Kilometern ereignet haben. Nach Angaben des Pazifik-Tsunami-Warnzentrums müssen die Philippinen, Indonesien, Palau und Malaysia mit Tsunami-Wellen rechnen.

Philippinen warnen vor "zerstörerischem Tsunami"

Eine philippinische Regierungsbehörde rief Einwohnerinnen und Einwohner der Provinzen Surigao Del Sur und Davao Oriental an der Ostküste der Insel Mindanao auf, sich sofort in höher gelegene Gegenden zu begeben oder die Küstengegend zu verlassen. Vor einem "zerstörerischen Tsunami mit lebensbedrohlichen Wellenhöhen" warnte das Institut für Vulkanologie und Seismologie der Philippinen (Phivolcs). Wellenhöhen von mehr als einem Meter über den normalen Gezeiten seien möglich - in geschlossenen Buchten möglicherweise auch noch höhere Wellen.

Japan erwartet Tsunami bis zu einem Meter Höhe

An der Westküste Japans könnten die Wellen bis zu einem Meter hoch werden, berichtete der japanische Sender NHK mit Berufung auf eine zuständige japanische Behörde.