Starkes Erdbeben in Albanien – mehrere Tote

Mehrere Erdbeben haben am frühen Dienstagmorgen Albanien erschüttert. Laut den Behörden wurden dabei mindestens sechs Menschen getötet und viele weitere verletzt. Mehrere Gebäude sind eingestürzt.

Die Erdstöße am frühen Morgen hatten nach Angaben der US-Bebenwarte USGS eine Stärke von 6,4. Das Epizentrum lag rund 30 Kilometer westlich der Hauptstadt Tirana in einer Tiefe von rund 20 Kilometern. Betroffen war vor allem Tirana und die nahegelegene Hafenstadt Durres. Noch immer kommt es zu starken Nachbeben. Auf dem "Global Seismic Monitor" des Helmholtz Zentrums in Potsdam sind während der ganzen Nacht mehrere Erdbeben verzeichnet, das stärkste Beben trug sich demnach um 3:54 Uhr zu.

Tote und Verletzte bei Erdbeben in Albanien

Ein etwa 50 Jahre alter Mann kam ums Leben, als er im Ort Kurbin im Nordwesten des Landes in Panik aus einem Gebäude sprang. Auch in Tirana und dem Küstenort Dürres brach Panik aus, zahlreiche Menschen rannten auf die Straße. Nach Angaben der amtlichen albanischen Nachrichtenagentur ATA behandelten die Krankenhäuser des Landes mindestens 150 Verletzte. In Dürres brach nach Angaben des Verteidigungsministeriums ein dreistöckiges Hotel zusammen. Ein weiteres Gebäude im Stadtzentrum wurde schwer beschädigt. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sprach von "erheblichen Schäden".

Immer wieder Erdbeben in Albanien

Es war das zweite schwere Erdbeben in dem Mittelmeerland binnen zwei Monaten. Bei einem Beben der Stärke 5,6 wurden im September rund 500 Häuser zerstört. Der Regierung zufolge war es das schwerste Beben in Albanien seit 30 Jahren. In dem Land kommt es immer wieder zu leichteren Erdstößen.