Starkes Erdbeben erschüttert Peru

Das Erdbeben ereignete sich um 2.41 Uhr (Ortszeit) rund 75 Kilometer südöstlich der Stadt Lagunas im peruanischen Regenwald. Die peruanische Erdbebenwarte IGP gab die Stärke des Bebens mit 7,5 und die Tiefe mit 141 Kilometern an. Eine Tsunami-Warnung wurde wegen der Tiefe des Bebens nicht ausgegeben, wie das Tsunami-Warnzentrum für den Pazifik mitteilte. Die US-Erdbebenwarte USGS sprach auf ihrer Website von einer Stärke von 8,0.

Die peruanische Regierung erklärte, die Erdstöße seien bis nach Callao an der Küste und in die knapp 800 Kilometer entfernte Hauptstadt Lima zu spüren gewesen, wo aufgeschreckte Bewohner aus ihren Häusern stürmten. Präsident Martín Vizcarra twitterte, die Behörden prüften noch, wie es in den betroffenen Regionen aussehe. Er mahnte die Bürger zu Besonnenheit.

Gebäude eingestürzt, Stromzufuhr unterbrochen

Nach Angaben des Gesundheitsministerium wurden fünf Menschen verletzt. Sie seien in Krankenhäuser gebracht worden. Berichte über Tote lagen zunächst nicht vor. Allerdings wurden mindestens elf Häuser stark beschädigt. In einigen Ortschaften, wurde die Stromzufuhr unterbrochen.

In der Ortschaft Yurimaguas, knapp 160 Kilometer von Epizentrum entfernt, stürzte die Ecke eines Hauses ein, wie auf einem von der Feuerwehr veröffentlichten Video zu sehen war. Das peruanische Innenministerium veröffentlichte auf Twitter Bilder von beschädigten Gebäuden in Yurimaguas.