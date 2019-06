Starker Protest gegen Al-Kuds-Marsch in Berlin

Rund 1.200 Menschen sind - laut Polizeiangaben - beim so anti-israelischen Al-Kuds-Marsch über den Berliner Kurfürstendamm gezogen. "Wir wollen ein Zeichen setzen gegen den Zionismus, nicht gegen das Judentum", zitiert die Katholischen Nachrichten-Agentur einen der Teilnehmer.

Der Marsch geht auf den iranischen Revolutionsführer Khomeini zurück. "Al-Kuds" ist der arabische Name für Jerusalem. Fahnen der radikalislamischen Hisbollah, die in Teilen Europas als Terrororganisation verboten ist, durften bei der Berliner Demonstration nicht gezeigt werden. Dieses Verbot hatten die Veranstalter noch wenige Minuten vor dem Marsch versucht aufzuheben.

Weniger Demonstranten als erwartet

Die Zahl der Teilnehmer war in diesem Jahr deutlich niedriger als in den Vorjahren. Rund 1.200 Menschen beteiligten sich an dem Marsch. Rund 2.000 waren erwartet worden.

Die Gegenveranstaltungen verzeichnetet aber einen Zuwachs. Zwischen 300 und 400 Menschen nahmen an einer Kundgebung des "Antifaschistischen Berliner Bündnisses gegen den Al-Kuds-Marsch" teil.