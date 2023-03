Starker Anstieg Schutzsuchender durch Ukraine-Krieg

Der Ukraine-Krieg hat zu einem starken Anstieg der Flüchtlings-Zahlen in Deutschland geführt. Das Statistische Bundesamt teilte mit, beim Anstieg der Flüchtlingszahlen im vergangenen Jahr um 1,14 Millionen Menschen handele es sich um den stärksten Zuwachs seit Beginn der Statistik im Jahr 2007. Ende 2022 waren in Deutschland insgesamt rund 3,08 Millionen Menschen als Schutzsuchende erfasst.

Schutzsuchende sind Ausländerinnen und Ausländer, die sich nach Angaben des Ausländerzentralregisters (AZR) unter Berufung auf völkerrechtliche, humanitäre oder politische Gründe in Deutschland aufhalten.

Ein Drittel der Flüchtenden kommt aus der Ukraine

Hintergrund des massiven Anstiegs sei die Fluchtmigration aus der Ukraine, so die Statistiker. Infolge des russischen Krieges waren Ende 2022 rund 1,01 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer als Schutzsuchende in Deutschland registriert. Sie machten damit rund ein Drittel aller zum Jahresende in Deutschland registrierten Schutzsuchenden aus.

Ein Drittel der Schutzsuchenden aus der Ukraine waren wiederum Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, knapp zwei Drittel (64 Prozent) waren Menschen im erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 64 Jahren. Mit einem Anteil von knapp zwei Dritteln war der Anteil der Mädchen und Frauen unter den ukrainischen Schutzsuchenden deutlich höher als unter den Schutzsuchenden insgesamt, von denen nur knapp die Hälfte weiblich waren.

Syrien, Afghanistan und Irak folgen als wichtigste Herkunftsländer

Neben Ukrainerinnen und Ukrainern kamen die meisten Schutzsuchenden aus Syrien mit 674.000 Menschen, Afghanistan mit 286.000 Menschen, dem Irak mit 211.000 Geflüchteten oder der Türkei mit 101.000 Schutzsuchenden. Russische Staatsangehörige stellten den Angaben zufolge mit 69.000 Menschen die siebtgrößte Gruppe der Schutzsuchenden. Im Vergleich zu 2021 stieg ihre Zahl um neun Prozent oder 5.900 Menschen.

Schutz über "Massenzustrom-Richtlinie"

Die meisten der registrierten Schutzsuchenden, nämlich rund 2,25 Millionen Menschen, verfügten über einen humanitären Aufenthaltstitel und besaßen damit einen anerkannten Schutzstatus. Am häufigsten war dabei der vorübergehende Schutz gemäß der sogenannten "Massenzustrom-Richtlinie" der Europäischen Union. Diesen Status hatten insgesamt 724.000 Geflüchtete erhalten, darunter waren 703.000 Ukrainerinnen und Ukrainer.

255.000 Ausreisepflichtige in Deutschland

Bei rund 570.000 Menschen gab es Ende 2022 noch keine rechtskräftige Entscheidung über ihren Schutzstatus, unter ihnen 271.000 Ukrainerinnen und Ukrainer. Mehr als eine Viertelmillion Menschen - insgesamt 255.000 Schutzsuchende - waren zum Jahresende 2022 nach einer Ablehnung im Asylverfahren oder nach Verlust ihres Schutzstatus mit abgelehntem Schutzstatus registriert und damit ausreisepflichtig. Unter ihnen waren aber 219.000 Menschen mit einer Duldung.

Gemessen an der Bevölkerung der Bundesländer lebten Ende 2022 die meisten Schutzsuchenden in den Stadtstaaten Bremen mit einem Anteil von 6,3 Prozent der Bevölkerung), Hamburg (4,8 Prozent) und Berlin (4,8 Prozent). Am niedrigsten waren die Anteile in Bayern (2,8 Prozent), Brandenburg (2,8 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (2,9 Prozent).

Mit Informationen von dpa und KNA