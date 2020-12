Star-Pianist Igor Levit gab Konzert im Dannenröder Forst

"#Danni bleibt!" Das steht auf einem Transparent, das auf der Rückseite des Klaviers angebracht ist. Der Mann hinter dem Flügel, Star-Pianist Igor Levit, spielt das Lied "Danny Boy". Es ist sein Dank an die Aktivisten, die seit über einem Jahr im Dannenröder Forst ausharren. Mit seinem kurzen Auftritt will er ein Zeichen gegen die Abholzung setzen.

"Danni bleibt" – das ist allerdings mehr Wunsch als Realität. Denn Levit tritt direkt an der gerodeten Schneise in dem Waldstück in Hessen auf. "Ich habe gerade kurz bei der Probe so das Gefühl gehabt, einen Schwanengesang zu spielen auf etwas, das geht", sagte der Pianist.

Waldgebiet seit über einem Jahr besetzt

Im Dannenröder Forst in Hessen laufen Räumungen und Rodungen für den Weiterbau der Autobahn A49. Die Befürworter hoffen auf weniger Lärm und Verkehr in den Dörfern der Region und eine bessere Straßenanbindung.

Umwelt- und Klimaschützer stemmen sich dagegen: Sie haben das Waldgebiet vor über einem Jahr besetzt und Baumhäuser und Barrikaden gebaut. In den letzten Wochen wurden diese von der Polizei nach und nach geräumt. Die Rodungen stehen vor dem Abschluss.

Neubauer: Aktion ist "großartige Wertschätzung"

Levits Klavierspiel wurde per Lautsprecher zu den letzten Baumhäusern übertragen. Auch wenn der Anlass traurig sei, er sei dankbar und glücklich, hier zu sein, sagte Levit. Auch Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer war anwesend und bezeichnete die Aktion als "großartige Wertschätzung".