Stammzellenspende: Wer helfen kann und wie sie läuft

Eine Spende, die Leben retten kann: Stammzellen aus dem Blut oder Knochenmark sind oft die einzige Chance für Patienten mit Leukämie oder anderen Erkrankungen des blutbildenden Systems. Im Gegensatz zur Blutspende sind die Hürden für einen passenden Spender deutlich höher: Es braucht eine Art genetischen Zwilling. Laut Zentralem Knochenmarkspender-Register Deutschland (ZKRD) findet sich nur für ein Drittel der Patienten ein geeigneter Spender in der eigenen Familie. Meist braucht es also fremde Spender.

Gemeinnützige Organisationen und Stiftungen wie die DKMS oder die Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) sammeln die Daten von freiwilligen, potenziellen Spendern in eigenen Datenbanken und vermitteln.

Wer kann Stammzellen spenden?

Grundsätzlich kann jeder gesunde Mensch in einem Alter von 18 bis 60 Jahren Stammzellen spenden. Allerdings fordern die meisten Ärzte, soweit es möglich ist, eher Stammzellen von jüngeren Spendern an, sagt Cornelia Kellermann von der AKB.

Die Registrierung in den Spenderdateien der Organisationen ist meistens schon ab dem 17. Lebensjahr möglich. Das Höchstalter schwankt. Bei der AKB liegt es bei 45 Jahren, bei der DKMS etwa bei 55. "Mit steigendem Alter sinkt die Wahrscheinlichkeit, überhaupt als Spender angefordert zu werden", sagt Cornelia Kellermann. Da die Organisationen die notwendigen Laboruntersuchungen für die Aufnahme mit Spendengeldern finanzieren müssen, soll das Geld so möglichst sinnvoll eingesetzt werden.

Nicht spenden können Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen. Dazu gehören etwa schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, starkes Übergewicht, Krebs, Hepatitis, Diabetes oder Rheuma. Kein Ausschlusskriterium sind dagegen etwa Bluthochdruck oder Heuschnupfen.

Wie läuft die Registrierung als Spender ab?

Die Informationen über den Spender können entweder über einen Wangenabstrich der Mundschleimhaut gewonnen werden oder mit Hilfe einer Blutprobe. Wer etwa beim Bayerischen Roten Kreuz Blut spendet, kann sich gleichzeitig als Stammzellenspender registrieren lassen. Außerdem finden immer wieder Typisierungsaktionen statt.

Bei vielen Spenderdateien kann man für zu Hause Registrierungskits anfordern, mit denen man selbst einen Abstrich nehmen kann oder beim Hausarzt eine Blutprobe nehmen lassen kann. "Die Probe wird im Set einfach portofrei an uns zurückgeschickt", so Cornelia Kellermann.

Danach werden die Daten an das Zentrale Knochenmarkspender-Register Deutschland (ZKRD) weitergeleitet. Dort laufen die Spenderdaten aller 26 deutschen Spenderdateien ein – eine mehrfache Registrierung ist also unnötig. Die Register einzelner Staaten arbeiten international zusammen. So können Stammzellenspenden und Patienten aus aller Welt vermittelt werden.

Wie funktioniert die Stammzellenspende?

Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten. Die häufigere ist die sogenannte periphere Blutstammzellenspende. Hierfür bereitet man den Körper mehrere Tage mit Spritzen auf die Spende vor. Mit einem körperidentischen Botenstoff gaukelt man dem Körper eine Infektion vor – damit dieser mehr Stammzellen produziert. Danach werden diese ambulant aus dem Blut herausgefiltert, ähnlich wie bei einer Dialyse. Das alles findet ambulant statt und dauert beim AKB üblicherweise drei bis fünf Stunden.

Die bekanntere, aber deutlich seltener durchgeführte Methode ist die Knochenmarkspende. "Das ist eine einstündige Operation unter Vollnarkose", erklärt Cornelia Kellermann, "dabei werden die Stammzellen per Punktion aus dem Beckenkamm entnommen. Das hat aber absolut nichts mit dem Rückenmark zu tun, wie leider vielfach noch geglaubt wird."

Welche Nebenwirkungen hat die Spende für mich als Spender? Ist der Eingriff gefährlich?

"Nach der Knochenmarkspende spürt man einen muskelkaterartigen Schmerz an der Entnahmestelle, der aber bald verschwindet", sagt Cornelia Kellermann. Bürotätigkeiten können in der Regel danach wieder aufgenommen werden. Schwere, körperliche Arbeiten sollte man für ein bis zwei Wochen vermeiden.

Nach der Blutstammzellspende kann man direkt wieder nach Hause und ist in der Regel am nächsten Tag wieder arbeitsfähig.

Um Risiken für den Spender und den Empfänger auszuschließen, werden im Falle eines Treffers in der Datenbank eine sehr gründliche Voruntersuchung und ein ausführliches Aufnahmegespräch geführt. "Erst wenn da wirklich alles im grünen Bereich ist, wird der Spender für die Spende freigegeben", so Cornelia Kellermann.

Bekomme ich etwas für die Stammzellspende? Wer bezahlt die entstandenen Kosten?

Für die Spende bekommt man kein Geld. "Das ist ehrenamtliches Engagement, dem man höchsten Respekt zollen sollte", sagt Cornelia Kellermann.

Der Arbeitgeber des Spenders bekommt etwaigen Lohnausfall erstattet, auch entstehende Hotel- und Reisekosten werden üblicherweise übernommen.

Werde ich wirklich spenden? Und wie oft?

Die Wahrscheinlichkeit, überhaupt zu spenden, ist relativ gering: Laut ZKRD wird nur etwa ein Prozent der Registrierten nach der Typisierung tatsächlich Stammzellspender.

Theoretisch ist es möglich, mehrfach Stammzellen zu spenden. Der Körper bildet die entnommenen Zellen innerhalb weniger Wochen wieder nach. Eine zweite Spende kann etwa nötig sein, wenn der Patient nach der ersten Transplantation weitere Stammzellen benötigt – oder wenn ein weiterer, passender Mensch erkrankt ist. Die Spenderdateien versuchen die Belastung für die einzelnen Spender möglichst gering zu halten. Deshalb wird man nach einer zweiten Spende nicht mehr als Spender geführt.

Ich habe mich vor langer Zeit einmal registriert, bin ich überhaupt noch in der Spenderdatei?

Bis zum 61. Geburtstag bleibt man in der Datenbank registriert. Danach ist eine Spende nicht mehr möglich und die Daten werden gelöscht.

Um im Falle eines Treffers kontaktiert werden zu können, sollte man Umzüge oder neue E-Mail-Adressen am besten melden. "Doch selbst, wenn jemand das vergisst, können wir über die Einwohnermeldeämter die neue Adresse abfragen", erklärt Cornelia Kellermann. Bei der Registrierung unterzeichnet man deshalb eine Einwilligungserklärung, dass diese Daten abgefragt werden dürfen. Die deutsche Meldepflicht ist hier ein großer Vorteil. "In den USA ist das etwa ein großes Problem", sagt Kellermann, "von dort bekommen wir oft die Meldung, dass ein Spender zwar passen würde – aber nicht mehr auffindbar ist."

Kann ich nach einer Stammzellenspende Kontakt zu dem Empfänger aufnehmen?

Einige Länder verbieten jede Form von Kontakt, in Deutschland dagegen ist einiges möglich – wenn beide Seiten das möchten. Nach einer Sperrfrist von zwei Jahren können sich Spender und Empfänger persönlich kennenlernen oder direkt schreiben.

Auch davor ist schon ein Briefkontakt möglich, allerdings anonym über die Spenderdatei und die jeweilige Klinik. "Das sind oft sehr schöne, emotionale Briefe, die uns erreichen", erzählt Cornelia Kellermann. Im besten Fall mit der guten Nachricht: Diese Spende hat ein Leben gerettet.