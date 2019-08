Der Vorschlag von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Busspuren auch für E-Scooter zuzulassen, ist aus Sicht von Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) "kontraproduktiv für den ÖPNV". Dieser sei nur dann attraktiv, wenn der Fahrplan eingehalten werde, sagte Maly, der auch Vizepräsident des Deutschen Städtetags ist, im Interview mit BAYERN 3.

Busspuren für schnelles Vorwärtskommen der Busse gedacht

Busspuren seien notwendig, damit Busse – auch bei Staus – schnell vorwärtskommen, so Maly. Wenn E-Scooter Busse ausbremsten, stimme die "Gesamtorganisation" nicht mehr. Deshalb sei er gegen Elektro-Tretroller auf Busspuren.

Maly: E-Scooter stehen im Weg - und sind keine umweltfreundliche Alternative

Was die E-Scooter generell angeht, ärgert sich Maly "langsam a bissel": Man habe sie "mit großem Trara" eingeführt, ohne mit den Kommunen zu sprechen. "Wir wussten genau, was passieren wird: In den Städten stehen sie an allen Ecken im Weg. Und sie ersetzen, nach all dem, was wir bis jetzt wissen, auch keine Autofahrten. Sie ersetzen den kurzen Weg zu Fuß oder den Weg mit dem Fahrrad." Insofern sind die E-Scooter für Maly auch keine umweltfreundliche Alternative. "Es ist mehr Spaß und Spielzeug als Teil unserer Mobilitätskette."

Maly offen für Freigabe von Busspuren für Autos mit drei oder mehr Insassen

Scheuers weiteren Vorschlag, Busspuren für Autos mit mindestens drei Insassen freizugeben, steht Maly offen gegenüber. Allerdings plädierte er für Praxistests, um zu sehen, ob es für Pendler ein Anreiz sei, Fahrgemeinschaften zu bilden und somit Verkehr zu vermeiden.

Scheuer betont Entscheidungshoheit der Städte in Sachen Busspuren

Bundesverkehrsminister Scheuer hat angesichts der Kritik von Verkehrsgesellschaften und Kommunen betont, dass Städte alleine entscheiden sollen, ob sie Busspuren für Fahrgemeinschaften und E-Tretroller freigeben.