Städtetagspräsident Jung fordert flexiblere Corona-Politik

Heute beraten Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Vieles deutet darauf hin, dass der Lockdown bis zum 18. April verlängert wird.

Jung: "Kluge Formel" statt starre Inzidenzwerte

Kurz vor Beginn des Treffens hat Städtetagspräsident Burkhard Jung seine Forderung bekräftigt, sich nicht nur an Inzidenzwerten zu orientieren. "Je stärker die 80- und 70-Jährigen geimpft sind, um so weniger belastet sind die Intensivstationen, die Sterberate sinkt, und demzufolge kann die Inzidenz alleine nicht mehr aussagefähig sein", sagte Jung im radioWelt-Interview auf Bayern 2. Es müsse austariert werden, wie hoch die Belastung des Gesundheitssystems sei und mit mit welcher Sterberate zu rechnen sei, so Jung.

"Ich glaube, mit einer klugen Formel lässt sich ein neuer Orientierungswert bilden, der uns helfen könnte, Schritt für Schritt in den nächsten Monaten voranzukommen - verbunden mit einer klugen Teststrategie." Burkhard Jung

Auch auf die Impfrate achten

Jung betonte, insbesondere die Impfrate sei von entscheidender Bedeutung. Mittlerweile seien 65 Prozent der über 80-Jährigen durchgeimpft, die Behindertenheime seien erfasst. "Wir sind jetzt bei den Siebzigjährigen und schon sinkt die Belastung bei den Intensivstationen, schon sinkt die Sterberate", sagte Jung.

"Das heißt, wenn ich dies ins Verhältnis setze zur Inzidenz, dann kann ich heute anders als noch im April 2020 mit einer Inzidenz von 100 viel besser agieren, viel besser leben, weil das Gesundheitssystem nicht so überlastet ist." Burkhard Jung