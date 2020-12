Städtebund fordert Restaurantöffnung ab Januar

Ab Januar sollten Hotels und Gaststätten wieder öffnen - dafür macht sich der Deutsche Städte-und Gemeindebund stark. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte der "Rheinischen Post": Die Schließung von Gaststätten und Hotels über das Jahresende hinaus werde man allein aus wirtschaftlichen Gründen nur schwer durchhalten können. Denn: "Das wird für den Staat einfach zu teuer."

Er erwarte ab Januar die vorsichtige Wiederöffnung von Teilen der Gastronomie, so Landsberg zur Debatte über eine erneute Verlängerung des Teil-Lockdowns. Vorbild könne dabei das Nachbarland Schweiz sein: "Dort mussten die Gaststätten nicht schließen, aber um 21 Uhr ist abends Schluss.".

Landsberg: mehr verkaufsoffene Sonntage

Zugleich schloss sich Landsberg der Forderung von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) an, dem Einzelhandel mehr verkaufsoffene Sonntage zu gestatten. Die Geschäfte in den Innenstädten gerieten "zunehmend in die Krise und können sich kaum gegen einen Online-Handel behaupten, der sieben Tage die Woche 24 Stunden offen ist", sagte er dem "Handelsblatt": "Da wäre es richtig und wichtig, jedenfalls in dieser Krisensituation zusätzliche verkaufsoffene Sonntage zu ermöglichen."

Landsberg kritisierte in dem Zusammenhang das juristische Vorgehen der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zu Sonntagsöffnungen. Die Gewerkschaft hatte zuletzt in Nordrhein-Westfalen erfolgreich gegen Ladenöffnungen an den Vorweihnachtssonntagen sowie am Sonntag nach Neujahr geklagt. "Wenn die Sonntage teilweise verkaufsoffen sind, hat das auch eine Verteilungswirkung und es konzentriert sich nicht alles auf den Samstag. Das ist unter Infektionsaspekten richtig und wichtig", meint der Städtebunds-Hauptgeschäftsführer.

Bund-Länder-Streit über Finanzen

Im Streit zwischen Bund und Ländern über die Finanzierung der Corona-Hilfen stellte Landsberg sich auf die Seite der Länder. "Ohne weitere massive Hilfen des Bundes werden Länder und Kommunen im neuen Jahr die Corona-Krise nicht meistern können", sagte er: "Und für die Unterstützung der Wirtschaft ist laut dem Grundgesetz der Bund zuständig, nicht die Länder." Insofern könne er "die Forderungen aus der Union nach einer Mehrbelastung der Länder nur eingeschränkt nachvollziehen".