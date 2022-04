Stadt oder Land: Wie unsere Herkunft den Orientierungssinn prägt

Unser Orientierungssinn wird schon im Kindesalter geprägt. Wie gut er funktioniert, hängt aber davon ab, wo wir aufwachsen. Das haben Forschende mit Hilfe eines Computerspiels herausgefunden, das in der Alzheimer-Früherkennung verwendet wird.

Schlechtere Orientierung durch strukturierte Städte

Die Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass es dem Orientierungssinn offenbar zuträglich ist, wenn sich das Gehirn in unterschiedlichen Dörfern oder labyrinthischen Gassen zurechtzufinden muss. "Aber wenn man in Städten aufwächst, die sehr strukturiert und organisiert sind, vor allem Städte in Nordamerika, wenn man an Manhattan denkt, dann macht das, was unsere Resultate zeigen, den Unterschied, dass man nicht so gut im Navigieren ist, weil man es nicht braucht, da die Struktur der Stadt so regulär ist", sagt Michael Hornberger von der Medical School in Norwich.

Untersuchung mit fast 400.000 Testpersonen

Beim Computerspiel schnitten Menschen aus amerikanischen Großstädten besonders schlecht ab. Testpersonen mussten sich dabei in einem virtuellen Ozean mit Inseln und Eisbergen zurechtfinden. Fast 400.000 Menschen aus allen Altersgruppen und 38 Ländern der Erde machten mit. Ihre Spielergebnisse verglichen die Forschenden mit dem persönlichen Hintergrund der Probanden. Ergebnis: Wer auf dem Land aufgewachsen war, konnte sich gut orientieren, Menschen aus der Großstadt fanden sich schlechter zurecht. Besonders deutlich waren die Unterschiede zwischen Stadt und Land in den USA, Kanada oder Argentinien, wo Städte auf dem Reißbrett entworfen wurden.

Komplexe Strukturen trainieren die Navigation

In Deutschland, Griechenland, aber auch in Thailand oder Indien gab es weniger Unterschiede. Das könnte daran liegen, dass Städte in diesen Ländern historisch gewachsen sind: "Wenn man in Städten aufwächst, die komplexe Strukturen haben, ist das Navigieren auch echt schwierig und so werden wir gut trainiert." So erklärt Hornberger die Erkenntnisse. Heißt also: Je ungeordneter die Umgebung in der Kindheit war, desto besser entwickelt sich der Orientierungssinn.