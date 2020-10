Stabschef bestätigt: Trump hat leichte Corona-Symptome

US-Präsident Donald Trump hat nach seiner Coronavirus-Infektion "leichte" Symptome. Das bestätigte sein Stabschef Mark Meadows. Der 74-jährige Trump nahm nach AP-Informationen am Morgen von seinen Privaträumen aus seine Arbeit wieder auf. Er erwäge eine Rede an die Nation, um die Bürgerinnen und Bürger zu beruhigen, hieß es aus seinem Umfeld.

Trump verkündete Krankheit auf Twitter

Die Nachricht von der Infektion Trumps und der First Lady Melania hat die USA gut einen Monat vor der Wahl am 3. November bis ins Mark erschüttert. Die beiden begaben sich nach Bekanntwerden des positiven Tests Donnerstagnacht in häusliche Quarantäne. Trumps Leibarzt Sean Conley sagte, er erwarte, dass der Präsident weiter seine Pflichten ohne Unterbrechung erfüllen werde. Trumps demokratischer Rivale Joe Biden wünschte ihm ebenso eine baldige Genesung wie zahlreiche Staats- und Regierungschefs aus aller Welt, von Wladimir Putin bis Angela Merkel. Auf Twitter und anderen Internet-Plattformen hagelte es aber auch Spott und Schadenfreude, weil Trump die Gefahren durch das Virus immer wieder heruntergespielt hatte.

"Wir werden unsere Quarantäne und den Erholungsprozess unmittelbar beginnen. Wir werden dies zusammen durchstehen", schrieb Trump auf Twitter. Die medizinische Abteilung des Weißen Hauses versuchte derweil, Trumps Kontakte in den letzten Tagen nachzuverfolgen. Am Dienstagabend hatte er sich mit Biden ein Fernsehduell geliefert, bei dem die beiden sich mit etwa drei Metern Abstand 90 Minuten lang auf der gleichen Bühne befunden hatten. Vor der Debatte waren beide noch einmal negativ getestet worden.

Vizepräsident Pence ist Corona-negativ

Zur Debatte und auch zu Wahlkampfveranstaltungen am Mittwoch war Trumps enge Beraterin Hope Hicks mitgereist. Am Mittwochabend hatte sie auf der Rückreise aus Minnesota leichte Symptome einer Erkrankung gezeigt und wurde im Flugzeug isoliert. Dennoch fuhr Trump am Donnerstag noch zu einem Treffen mit Wahlkampfspendern nach New Jersey. Nach seiner Rückkehr begab er sich in Quarantäne, nachdem der Test von Hicks positiv ausgefallen war.

Der engste Kreis um den Präsidenten unterzog sich am Freitag ebenfalls Corona-Tests. Der von Vizepräsident Mike Pence, der im Notfall Trumps Aufgaben übernehmen müsste, fiel negativ aus. Außenminister Mike Pompeo wurde ebenso negativ getestet, genauso Finanzminister Steven Mnuchin. Tägliche Tests sind im direkten Umfeld des Präsidenten eigentlich ohnehin Routine. Gleichzeitig hielt sich Trump aber kaum an die Empfehlungen seiner Gesundheitsexperten, Maske zu tragen oder Abstand zu halten.

Trump deutet an, sich bei jemandem aus dem Militär angesteckt zu haben

Es war unklar, bei wem die Trumps beziehungsweise Hicks sich angesteckt haben. In einem Interview des Senders Fox News schien der Präsident anzudeuten, dass das Virus von jemandem aus dem Militär oder der Polizei übertragen worden sein könnte. "Es ist sehr, sehr schwer, wenn man mit Leuten aus dem Militär oder der Polizei zusammen ist, und sie kommen zu dir, und sie wollen dich umarmen, und sie wollen dich küssen", sagte er. "Denn wir haben wirklich einen guten Job für sie gemacht. Und man kommt sich nahe. Und Dinge passieren."