Am Anfang war ein Witz. Es ist Januar 2019, Markus Söder, der gerade gewählte CSU-Chef, hält einen Blumenstrauß in der Hand und steht auf der Bühne des Parteitags in München. Neben ihm lächelt die fast ebenso neue CDU-Chefin, die soeben eine Rede gehalten hat. Söder sagt: "Ich möchte zwei Fehler nicht machen, die es hier schon mal gab früher: erstens, zu lang zu reden, und zweitens, keine echten Blumen zu haben." Die Delegierten lachen, Annegret Kramp-Karrenbauer lacht. Und alle denken an das Sinnbild der dunklen Unions-Vergangenheit: Horst Seehofer, der beim CSU-Parteitag Angela Merkel minutenlang abkanzelt.

"Lieber Markus"

Damit soll es nun vorbei sein. Die neuen Vorsitzenden versichern einander auf offener Bühne ihre Kooperationsbereitschaft: "Ich reiche Dir, lieber Markus, die Hand, und auf die Zusammenarbeit freue ich mich." Es war kein leeres Versprechen. Söder und Kramp-Karrenbauer stehen in mehr oder weniger ständigem Kontakt, schicken sich SMS, telefonieren. Sie pflegen die gemeinsame Montags-Schalte der Parteispitzen, einen Austausch, der unter Seehofer und Merkel nicht mehr stattgefunden hatte.

Früher mal ein Steuerstreit

Man muss weit zurückgehen, um auf den letzten offen ausgetragenen Konflikt zwischen Söder und Kramp-Karrenbauer zu stoßen. Im Bundestagswahlkampf 2013 zeigte sich die damalige saarländische Ministerpräsidentin offen für eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes auf 53 Prozent. Der Unionspolitiker, der ihr am lautesten widersprach, war der bayerische Finanzminister Söder. Das ist lange her.

Stabile Lieferbeziehung

Seit die Beiden Parteichefs sind, pflegen sie eine stabile politische Lieferbeziehung. Das zeigt ein kleiner Jahresrückblick: Kramp-Karrenbauer schob ihre CDU in der Flüchtlingspolitik bei einem Werkstattgespräch behutsam Richtung CSU. Und sie trug den christsozialen EU-Spitzenkandidaten Manfred Weber mit. Es fühle sich "wieder richtig gut an in der Zusammenarbeit", lautete eine erste Bilanz Söders. Der CSU-Chef seinerseits verzichtet auf Profilierung zu Lasten der großen Koalition, der CDU und ihrer schwächelnden Chefin. Dabei kann man sich leicht vorstellen, dass der politische Kommunikator Söder gelegentlich fassungslos auf die Außendarstellung der Schwesterpartei schaut. Nach außen dringt indes kein illoyales Wort.

Die üblichen Frotzeleien

Natürlich gibt es die üblichen Frotzeleien. Vor ein paar Tagen feierte die CSU-Landesgruppe in einer ehemaligen DDR-Kaufhalle ihr 70-jähriges Bestehen. In ihrer Gratulation kramte Kramp-Karrenbauer das alte Wort von den Schwesterparteien der Union hervor: "die eine die große Schwester, die andere die kleine Schwester." Söder stimmte zu, man komme gut zurecht, "auch wenn das Wort von der 'kleinen Schwester' jetzt auf mich körperlich nicht so passt".

Gemeinsame Reise

Dass die CDU-Chefin an CSU-Veranstaltungen teilnimmt, ist inzwischen wieder die Regel. Neulich besuchte Kramp-Karrenbauer die Landtagsfraktion in Kloster Banz. Anschließend flogen sie und Söder gemeinsam nach Berlin, zum nächsten Termin. Das ist aus zwei Gründen bemerkenswert: erstens, weil Angela Merkel wenige Tage später ausdrücklich nicht zusammen mit der CDU-Chefin fliegen wollte, zur Klimakonferenz nach New York. Zweitens erinnert die gemeinsame Reise an die Wanderungen, die Franz Josef Strauß und Helmut Kohl zusammen machten. Wobei das harmonischer aussah, als es war. Denn Strauß und Kohl führten ihre Parteien ja nicht nur an den Rand des Bruchs, wie Seehofer und Merkel, sondern darüber hinaus, Stichwort Kreuther Trennungsbeschluss.

Aber was bringt's?

Davon sind ihre heutigen Nachfolger weit entfernt. Das Problem ist, dass Gemeinsamkeit kein Wert an sich ist, nicht einmal für Schwesterparteien. Sie muss sich auszahlen. Doch in den Umfragen stagniert die Union unter der 30-Prozent-Marke. Also dort, wo sie vor einem Jahr auch stand. Und der Lackmustest der Gemeinsamkeit steht auch noch aus, der CDU/CSU-Kanzlerkandidat.