Staatsschutz ermittelt nach Protestaktion auf Felßners Hof

Nach der Protestaktion von Tierschützern auf dem Hof von Bayerns Bauernpräsident Günther Felßner hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Die Zuständigkeit liege wegen des anzunehmenden politischen Hintergrunds beim Fachkommissariat für Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Schwabach, teilte die Behörde mit.

Derzeit werde gegen 13 Personen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs ermittelt. Zudem werde intensiv geprüft, ob weitere Straftatbestände vorlägen. Die Ermittlungen, die in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth geführt werden, seien deshalb noch nicht abgeschlossen.

Felßner sieht Familie gefährdet

Aktivisten der Organisation "Animal Rebellion" hatten am Montag auf dem Hof Felßners gegen dessen mögliche Kür zum Bundesagrarminister protestiert. Auf dem Dach des Rinderstalls montierten sie ein Banner mit der Aufschrift "Kein Tierausbeuter als Agrarminister".

Felßner sah durch die Proteste, die er als "Überfall" sowie als "Einbruch" auf seinen Hof und in die Privatsphäre seiner Familie bezeichnete, die persönliche Sicherheit in Gefahr. Der CSU-Politiker zog deshalb seine Bewerbung für das Amt des Landwirtschaftsministers zurück. "Ich bin nicht bereit, die Sicherheit meiner Familie aufs Spiel zu setzen oder den Hof und seine Tiere durch Einbrüche zu gefährden", sagte er.

Polizei findet keine Pyrotechnik

Hinweise, dass Feuerwerkskörper vom Dach des Tierstalls gezündet wurde, gibt es allerdings bislang nicht: Pyrotechnische Gegenstände oder entsprechende Rückstände konnten nach Angaben der Polizei nach der Aktion nicht festgestellt werden. Die Polizeibeamten hätten jedoch Bild- und Videoaufnahmen gesichert, die im Rahmen der weiteren Ermittlungen ausgewertet würden. Felßner hatte unter anderem von "Rauch von Feuer und Bengalos" gesprochen - seine Frau habe Angst um Leib und Leben gehabt. Auch auf Pressebildern war Rauch zusehen.

"Animal Rebellion" hält Felßners Rückzugs-Begründung für vorgeschoben. "Unsere Protestaktion war friedlich", argumentierte Scarlett Treml von "Animal Rebellion". Felßners Aussage, er habe sich aus Angst um seine Familie zurückgezogen, "lehnen wir in aller Deutlichkeit ab und halten dies für vorgeschoben". Dass eine Protestaktion am Arbeitsplatz eines Tierhalters diesen in seiner Privatsphäre verletze, weise man entschieden zurück.

Parteiübergreifendes Entsetzen

Im mittelfränkischen Neustadt an der Aisch gibt es am Abend eine spontane Sympathiekundgebung für Felßner. Die Veranstaltung wird von mehreren Landwirtschaftsverbänden organisiert.

Die Protestaktion wurde über die Parteigrenzen hinweg verurteilt. CSU-Chef Markus Söder sprach von einem "Angriff auf den ländlichen Raum" und forderte eine "Sonderermittlung". Auch Politiker von SPD, Freien Wählern, AfD und den Grünen zeigten sich empört. Der geschäftsführende Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) schrieb auf der Plattform X: "Einschüchterungen & Drohungen haben in unserer Demokratie nichts, aber auch gar nichts verloren."

