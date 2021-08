Staatsregierung plant mobile Impfteams an Schulen

Mit Beginn des neuen Schuljahres wird es neben den bereits bestehenden Angeboten in den Impfzentren und Arztpraxen auch an den bayerischen Schulen Corona-Impfangebote geben. Wie Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) und Kultusminister Michael Piazolo (FW) bekanntgaben, bereiten sich Bayerns Impfzentren derzeit darauf vor, Schülerinnen und Schülern ab zwölf Jahren auch an den Schulen ein "niederschwelliges Impfangebot" zu machen.

Mobile Impfteams sollen die Impfung erleichtern

Derzeit, so der Gesundheitsminister, seien rund 25 Prozent der 12- bis 17-Jährigen erstgeimpft. Diese Quote wolle man noch steigern.

"Ob in der Turnhalle, der Mensa oder im Impfbus auf dem Schulparkplatz: Entscheidend ist, dass das freiwillige Impfangebot zu den Kindern und Jugendlichen kommt." Klaus Holetschek

Die Corona-Schutzimpfung bleibe aber freiwillig und soll auch künftig keine Bedingung für die Teilnahme am Schulleben werden.

Skepsis bei Kinderärzten und Erziehungsgewerkschaft

Obwohl inzwischen auch die Ständige Impfkommission (Stiko) eine Impfung von Jugendlichen ab 12 Jahren empfiehlt, war die Stimmung bei Eltern wie bei Ärzten zuletzt gespalten. Zwar herrscht seit dem Stiko-Votum in vielen Kinderarztpraxen Andrang. Doch die Unsicherheit der Eltern ist weiter groß, wie Stefan Platzer, Obmann der Kinderärzte im Landkreis Deggendorf, dem BR berichtet. "Die Impfbereitschaft, was Corona-Impfungen bei Jugendlichen angeht, ist sehr geteilt."

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) sieht das Impfen an Schulen generell kritisch. Der VBE-Vorsitzende Udo Beckmann betonte, es sei unbedingt notwendig, dass die betroffenen Kinder gemeinsam mit ihren Eltern und nach einer eingehenden Beratung durch den jeweiligen Kinder- oder Hausarzt eine informierte Entscheidung treffen. "Ob dies einzulösen ist, wenn die Impfung in Impfmobilen vor der Schule erfolgt, halten wir für fraglich", so der VBE-Vorsitzende Udo Beckmann.