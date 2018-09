Staatsbesuch: Erdoğan in Deutschland erwartet

Erdoğan wird in Berlin unter anderem mit Präsident Steinmeier und Kanzlerin Merkel zusammenkommen. Dabei strebt er eine Normalisierung der Beziehungen an und will einen Fokus auf die Wirtschaftspartnerschaft zwischen beiden Staaten legen.

Staatsbankett und Empfang mit militärischen Ehren

Es wird Erdoğans erster Staatsbesuch in Deutschland sein, geplant ist ein Empfang mit militärischen Ehren und ein Staatsbankett bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Dabei wird Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht anwesend sein, jedoch sind zwei Gesprächstermine mit ihr anberaumt. Heute ist ein gemeinsames Mittagessen mit der Kanzlerin geplant, morgen treffen sich Merkel und Erdoğan zum Frühstück.

Normalisierung der Türkei-Beziehung ist das Ziel

Die jetzige gegenseitige Besuchsserie, die mit einer Reise von Außenminister Heiko Maas in die Türkei begann und jetzt in dem Staatsbesuch gipfelt, soll die Weichen nun endgültig in Richtung Normalisierung stellen. "Wir sind verpflichtet, unsere Beziehungen auf Basis beiderseitiger Interessen und fern von irrationalen Befürchtungen vernunftorientiert fortzuführen", schreibt Erdoğan zum Auftakt seines Besuchs in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Geplant sind zudem Gespräche mit führenden deutschen Wirtschaftsvertretern.

Heftige Kritik von Seiten der Opposition

Die Einladung des türkischen Staatspräsidenten hat für Diskussionen gesorgt. Politiker der Linke, der Grünen und der AfD hatten die Einladung Erdoğans kritisiert. Vor dem Brandenburger Tor ist zudem eine Demonstration geplant.

Ditib-Moschee-Eröffnung in Köln

Am Samstag wird Erdoğan bei der Eröffnung der Ditib-Moschee in Köln erwartet. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat ihre Teilnahme an dem Festakt abgesagt.

"Ich bedauere es sehr, dass die Gesamtumstände des Besuches des türkischen Präsidenten dazu geführt haben, dass ich den Entschluss fassen musste, der Eröffnung der Moschee fernzubleiben. Die Stadt Köln wird nicht vertreten sein." Henriette Rieker, Oberbürgermeisterin Köln

Ditib, die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion ist ein eingetragener Verein, wurde 1984 in Köln gegründet und ist heute mit mehr als 900 Moscheegemeinden der größte Islamverband in Deutschland. Die Ditib war zuletzt wegen umstrittener Predigten und angeblicher Spionage durch Imame in die Kritik geraten. Der Generalbundesanwalt ermittelte im vergangenen Jahr gegen 19 Geistliche, die unter anderem Informationen über Anhänger des Predigers Fethullah Gülen gesammelt haben sollen. Gülen wird von der türkischen Regierung für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich gemacht.