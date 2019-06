Prinz Harry, seine Frau Meghan und Baby Archie absolvieren im Herbst ihren ersten gemeinsamen Staatsbesuch. "Das wird ihre erste offizielle Reise als Familie", hieß es am Donnerstag auf dem Instagram-Account des Herzogs und der Herzogin von Sussex. Die Reise soll den Enkel von Königin Elizabeth II. und seine Familie demnach nach Südafrika führen.

Prinz Harry reist noch nach Angola und Malawi

Harry reist zudem nach Angola und Malawi, wie der Buckingham-Palast mitteilte. Auch ein "Arbeitsbesuch" in Botsuana ist demnach vorgesehen. Genaue Termine der verschiedenen Reisen des Prinzen nannte der Buckingham-Palast nicht. Südafrika, Botsuana und Malawi gehören zu den Commonwealth-Staaten, den früheren britischen Kolonien.

Harry und William kämpfen für den Tierschutz

Harry unterstützt seit vielen Jahren an Aids erkrankte Kinder in Afrika. Außerdem setzen sich Harry und sein Bruder William (37) für den Tierschutz dort ein. Britische Medien spekulierten, dass Harry mit seiner Familie sogar vorübergehend in Afrika leben könnte.

Prinz Harry und Meghan sind sich in Afrika näher gekommen

Sowohl Harry als auch Meghan wird eine große Liebe zu Afrika nachgesagt. Bei einer Reise auf dem Kontinent waren sich Harry und Meghan nach eigenen Angaben auch näher gekommen. "Wir kampierten unter den Sternen", schwärmte der Prinz einmal in einem BBC-Interview. Im Mai 2018 hatten Harry und Meghan in Windsor geheiratet. Anfang Mai kam ihr erstes Kind zur Welt, Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Neues Zuhause für Archie, Harry und Meghan nahe der Queen

Das Paar war im Frühjahr nach Windsor in die Nähe der Queen gezogen. Zuvor hatte sie in Nachbarschaft zu Prinz William und Kate (beide 37) gelebt, mit denen sie sich aber nicht mehr so gut verstehen sollen.