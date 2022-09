Staatsbegräbnis für die Queen: "Mehr Weltbühne geht nicht"

Nichts anderes ist im United Kingdom in diesem Jahrhundert so lang und detailliert geplant worden wie die Tage nach dem Tod der Königin. Von dem - seit Jahren nicht mehr geheimen - Geheimcode ("London Bridge is down!"), den ein Bote unmittelbar nach dem Ableben ihrer Majestät zuallererst der Premierministerin ins Ohr flüstern (!) musste, über den Ablauf der Trauertage und die Länge der Absperrbänder am Buckingham Palace - bis zu der von zwei Gottesdiensten eingerahmten Beisetzungsprozession am heutigen Montag, für die in der Nacht auf Freitag noch eine Generalprobe stattfand.

Den letzte Akt im royalen Trauerspiel können Sie im Ereigniskanal Phoenix ab 10.45 Uhr live im Internet mitverfolgen.

Das Erste berichtet in einer insgesamt achtstündigen Sondersendung ab 9.00 Uhr. Die eigentlich geplanten Programme entfallen. Um 20:15 Uhr folgt die Sondersendung "Abschied von der Queen – Beisetzung in Windsor."

Den genauen Ablauf der Zeremonie finden Sie am Ende des Artikels.