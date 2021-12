Tipp zum Testbetrug: AfD-Politiker Huber im Visier der Justiz

Es ist ein aktueller Chateintrag mit Brisanz: der Bundestagsabgeordnete Johannes Huber hatte in einem internen AfD-Forum auf Telegram detailliert beschrieben, wie man sich ein positives Testergebnis erschleicht, ohne selbst erkrankt zu sein. Sein Eintrag sei nicht ernst gewesen, sagt Huber gegenüber dem BR.

Die Echtheit seiner Aussage in einer internen Telegram-Chatgruppe des AfD-Kreisverbands Freising-Pfaffenhofen zweifelt er nicht an. Konkret empfahl der AfD-Politiker aus Nandlstadt in der Hallertau im Zusammenhang mit 3G plus Kontrollen am Arbeitsplatz, die Spucke eines Infizierten zu präparieren und sich dann vor einem PCR-Test selbst zu verabreichen. Das Ergebnis würde dann positiv ausfallen, aber man selbst sei nicht mit Corona infiziert, schreibt Huber im Chat. Der Eintrag liegt dem BR vor.

Huber: "Lediglich eine kreative Idee"

Sein Hinweis sei lediglich eine kreative Idee gewesen, sagt Huber nun im Nachhinein. Es sei leichtsinnig hingeschrieben und von niemandem in der Gruppe ernst genommen worden. Der Chat sei ein Raum, in dem man auch einmal etwas nicht allzu Ernstes hineinschreiben könne, findet Huber.

Staatsanwaltschaft prüft die Chat-Aussage

Die zuständige Staatsanwaltschaft Landshut will die Aussagen prüfen. Allgemein gelte: die Täuschung der Behörden im Rahmen eines Corona-Tests ist strafbar. Neben dem Strafgesetzbuch sieht auch das Infektionsschutzgesetz bei einem erschlichenen Testzertifikat eine Strafandrohung einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr vor.

Gesundheitsministerium: "In höchstem Maße unverantwortlich"

Das bayerische Gesundheitsministerium verurteilt den Chatinhalt. Dass ein Abgeordneter wohl Hinweise anbiete, wie man sich Testresultate erschleichen könne und damit gegebenenfalls Menschen zu Straftaten verleite, sei in höchstem Maße verantwortungslos, so ein Sprecher des Ministeriums. Und weiter: "Millionen von Menschen versuchen mit uns jeden Tag und gemeinsam aus der Pandemie zu kommen. Dieser Gruppe sollte er sich anschließen, anstatt Öl ins Feuer zu gießen."