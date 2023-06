Staatsanwaltschaft ermittelt nach Brand in Flüchtlingsunterkunft

Nach dem Brand am frühen Sonntagmorgen hatte die Polizei von einem Todesopfer gesprochen. Ein neun Jahre alter Junge werde seit dem Feuer vermisst. Ob es sich bei der toten Person um den ukrainischen Jungen handelt, könne erst eine gerichtsmedizinische Untersuchung mit abschließender Sicherheit sagen, so die Polizei. Am Sonntag war die Brandursache noch unklar. Die Ermittlungen liefen weiter, so die Polizei.

Staatsanwaltschaft Erfurt leitete Todesermittlungsverfahren ein

Die Staatsanwaltschaft Erfurt leitete ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren ein, wie ein Sprecher der Polizei sagte. In Brandfällen mit Toten sei dies das standardmäßige Vorgehen. Dafür müsse auch kein Anfangsverdacht auf ein Verbrechen im Raum stehen.

245 Menschen evakuiert, elf Verletzte

Das Feuer war am frühen Sonntagmorgen gegen 05.00 Uhr gemeldet worden. Die Rettungskräfte brachten nach Polizeiangaben etwa 250 Menschen aus dem Gebäudekomplex in Sicherheit. Elf Betroffene wurden zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht. Das Landratsamt Weimarer Land organisierte laut Polizei, dass die Bewohner vor Ort mit Decken, Wasser und Babynahrung versorgt wurden.

Kriminalpolizei ermittelt

Ob es sich bei der aufgefundenen Leiche tatsächlich um den vermissten Jungen handelt, muss eine gerichtsmedizinische Untersuchung noch bestätigen. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) sprach den Eltern und der Familie bereits sein Beileid aus. "Die Brandursache muss nun schnell geklärt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt mit Hochdruck", erklärte der Minister in Erfurt. Er dankte zudem allen Rettungskräften. Auch Bundesinnenministerin Faeser (SPD) drückte den Betroffenen auf Twitter ihr Mitgefühl aus.