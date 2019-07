Staatsanwalt will gegen Freilassung Racketes in Berufung gehen

Staatsanwalt Luigi Patronaggio dringt mit seiner Berufung vor dem römischen Kassationshof auf eine grundsätzliche Klärung zum Umgang mit Seenotrettungsschiffen, die trotz Verbots in italienische Gewässer einfahren, wie die römische Tageszeitung "La Repubblica" am Montag online berichtete.

Sea-Watch sieht Berufung gelassen entgegen

Die Hilfsorganisation Sea-Watch sieht der angekündigten Berufung der Staatsanwaltschaft gelassen entgegen. Er gehe davon aus, sagt Sea-Watch-Sprecher Neugebauer, dass das Kassationsgericht in Rom die Freilassung Carola Racketes bestätigen wird. Das höchste italienische Gericht solle verbindlich klären, ob Schiffe trotz eines Verbots durch die Regierung in Rom in italienische Häfen einfahren dürfen, wenn sie gerettete Menschen an Bord haben.

Eine Ermittlungsrichterin in Agrigent hatte der Rettungsorganisation Sea-Watch Recht gegeben und eine Freilassung der Kapitänin des Hilfsschiffes angeordnet. Zuvor war Rackete mit 40 Geretteten an Bord der Sea-Watch in den Hafen von Lampedusa eingefahren und daraufhin von der Staatsanwaltschaft unter Hausarrest gestellt worden. In einem anderen Verfahren wird gegen Rackete weiter wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung ermittelt. Hierzu muss sich die Kapitänin der Sea-Watch am Donnerstag einer Anhörung in Agrigent stellen.

Rackete drohen fünf Jahre Haft

Im Fall einer Verurteilung droht der Kapitänin eine fünfjährige Haftstrafe. Caroloa Rackete hatte sich nach tagelangem Tauziehen mit den italienischen Behörden Ende Juni über das Verbot hinweggesetzt, mit der "Sea-Watch 3" Lampedusa anzulaufen. Beim Anlegen im Hafen der italienischen Insel hatte sie ein Schiff der Finanzpolizei gerammt. Die Untersuchungsrichterin hatte sich jedoch der Argumentation Racketes angeschlossen, dass die Notwendigkeit Vorrang gehabt habe, die vor Libyen geretteten Flüchtlinge in einen sicheren Hafen zu bringen.

Überdies sei das Boot der Finanzpolizei kein Kriegsschiff. Vorschläge von Außenminister Enzo Moavero Milanesi zur Verteilung von Flüchtlingen in Europa und die Prüfung von Asylanträgen in Transitstaaten, um zu verhindern, dass diese auf Schleuserbooten in Seenot geraten, stießen in Italien unterdessen auf ein geteiltes Echo.