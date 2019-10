Staatsanwalt: Angreifer von Paris war radikaler Islam-Anhänger

Am Tag der Messerattacke eines Verwaltungsmitarbeiters der Pariser Polizei hatte es noch nach einem privaten Konflikt ausgesehen. Nach zwei Tagen wird jetzt immer klarer, dass das Motiv des Täters ein extremistisches gewesen sein könnte und dass er selbst dem islamischen Extremismus näher stand, als bisher angenommen. Bereits gestern hatten Anti-Terror-Spezialisten der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen.

Am Donnerstag hatte der Attentäter im Pariser Polizeipräsidium laut den Ermittlungen drei Kollegen und eine Kollegin mit einem Keramikmesser niedergestochen und eine weitere Kollegin schwer verletzt.

Kontakt zu mutmaßlichen Salafisten

Der Mann, der kurz nach der Tat noch an Ort und Stelle von einem Polizisten erschossen worden war, hat den Ermittlern zufolge mit mutmaßlichen Salafisten Kontakt gehabt. Der 45-Jährige sei vor rund zehn Jahren zum Islam konvertiert und Anhänger einer radikalen Interpretation der Religion gewesen, sagte Chefermittler Jean-François Ricard am Samstag bei einer Pressekonferenz in Paris.

Zustimmung zu Anschlag auf "Charlie Hebdo" im Jahr 2015

Vor der Tat habe er außerdem per Mobiltelefon ausschließlich religiöse Nachrichten mit seiner Ehefrau ausgetauscht. Diese sei den Ermittlern nicht als terrorverdächtig bekannt. Der Angreifer habe auch wegen seines Glaubens seine Kleidungsgewohnheiten umgestellt, den Kontakt zu Frauen geändert und gegenüber einem Kollegen Zustimmung zu dem islamistischen Attentat auf das Satiremagazin "Charlie Hebdo" im Januar 2015 geäußert.

Messer direkt vor der Tat gekauft

Unmittelbar vor der Tat habe er zwei Messer gekauft, eines aus Metall und eines aus Keramik. Seine Bluttat habe nur wenige Minuten gedauert, bis er von einem Polizisten erschossen worden sei. Der Angreifer war nach Angaben des Chefermittlers mit extremer Gewalt vorgegangen - das habe auch die Obduktion der Opfer gezeigt.

Angriff auf eine neuralgische Institution

Die Schreckenstat versetzte Frankreich in große Unruhe: ein Attentat direkt in einer für die Sicherheit des Landes neuralgischen Institution. Und mehr noch: Der Täter arbeitete jahrelang im Pariser Polizeipräsidium als IT-Fachmann - ausgerechnet in einer Abteilung, die mit Anti-Terror-Ermittlungen befasst ist. Für den Posten sind strenge Sicherheitsüberprüfungen vorgeschrieben.

Nicht nur beim Polizeigewerkschafter Denis Jacob löst das Fragen aus: Seien die Sicherheitsüberprüfungen wirklich vorschriftsgemäß und regelmäßig durchgeführt worden? Habe man tatsächlich auch das Umfeld des Mannes auf eine mögliche Radikalisierung abgeklopft? Habe es Anzeichen für eine Verhaltensänderung gegeben? Sei die Leitung des Hauses informiert gewesen? Das alles müsse nun zügig aufgeklärt werden.

Konservative fordern Untersuchungsausschuss

Das fordert auch die politische Opposition. Die konservativen Republikaner wollen einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss beantragen. Das sagte ihr Fraktionschef Christian Jacob: "Es ist eindeutig zu einem Versagen der Sicherheitsinstitutionen gekommen." Auf welcher Ebene und was genau passiert sei, müsse geklärt werden. "Denn das alles ist äußerst schwerwiegend."

Von der rechten Opposition werden auch schon Rufe nach einem Rücktritt von Innenminister Christophe Castaner laut. Der hatte den Täter kurz nach dem Vierfachmord als einen zuvor völlig unbescholtenen Beamten bezeichnet. Es habe keine Warnsignale gegeben.