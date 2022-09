Letztes Geleit für die Queen: Staatsakt in der Westminster Abbey

Die Welt blickt an diesem Montag nach London: Kaiser, Könige und Präsidenten haben sich in der Westminster Abbey versammelt, um gemeinsam mit der Königsfamilie Abschied von Queen Elizabeth II. zu nehmen. Mehrere hundert Staatsoberhäupter und Regierungschefs aus aller Welt waren angereist; in prächtiger Prozession wurde der Sarg von Westminster Hall bis zur Kirche geleitet, begleitet von den vier Kindern der Queen.

Der frühere Erzbischof von York, John Sentamu, hatte im Vorfeld erklärt, die Queen habe keine "langweilige Beerdigung" gewollt. Das habe sie ihm persönlich gesagt, sagte Sentamu der BBC. Er versprach einen Gottesdienst mit berührender Musik und Chorgesang.

Dudelsackklänge zum letzten Geleit der Queen

Der Sarg war vor dem Gottesdienst aus der Westminster Hall, wo er seit Mittwoch öffentlich aufgebahrt war, zu einer Kanonenlafette vor dem Nordtor des Gebäudes gebracht worden. Von dort zogen 142 jungen Marine-Soldaten die Lafette mit Tauen bis zur Westminster Abbey. Dazu erklangen Dudelsack- und Trommelklänge.

Hinter dem Sarg schritten König Charles III. und seine drei Geschwister sowie Thronfolger William und sein Bruder Harry. In der Westminster Abbey folgten dann auch Williams ältere Kinder, der neunjährige Prinz George und seine zwei Jahre jüngere Schwester Charlotte, mit ihrer Mutter dem Sarg ihrer Urgroßmutter. Zuvor hatte die Glocke der Kirche 96 Minuten lang einmal pro Minute geläutet. Damit sollte jedes Lebensjahres der vor eineinhalb Wochen gestorbenen Königin gedacht werden.

Dank für den Dienst an Großbritannien

Die Trauerfeier leitete der Dekan von Westminster Abbey, David Hoyle. Er dankte Elizabeth II. und erinnerte an ihr aufopferungsvolles Pflichtbewusstsein für ihr Land. Großbritanniens Premierministerin Liz Truss und die Generalsekretärin des Commonwealth, Patricia Scotland, trugen Lesungen aus dem Johannes-Evangelium und dem Ersten Korintherbrief vor.

Die Predigt hielt der Erzbischof von Canterbury und Ehrenprimas der anglikanischen Weltgemeinschaft, Justin Welby. Auch er pries die langjährige Dienstbereitschaft der Queen, die sehr selten sei, erst recht bei Staatsoberhäuptern. Dagegen würden jene, "die sich an die Macht klammern, schnell vergessen". Welby erinnerte an die Botschaft der Königin während der Corona-Pandemie, die den trauernden Familien Trost zusprach. Mit Blick auf die christliche Hoffnung auf Auferstehung schloss er: "Wir werden uns wiedersehen!"

Etwa 2.000 Gäste aus aller Welt

Außer den Mitgliedern der britischen Königsfamilie und Vertretern von Königshäusern nahmen zahlreiche Staats- und Regierungschefs wie US-Präsident Joe Biden an der Trauerfeier teil, insgesamt waren rund 2.000 Gäste aus aller Welt anwesend. Deutschland wurde durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vertreten.

Unter den Gästen waren auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der japanische Kaiser Naruhito mit ihren jeweiligen Partnerinnen. Auch die noch lebenden Ex-Premierminister Großbritanniens nahmen an der Zeremonie teil. Der schwedische König Carl Gustaf und Königin Silvia sowie der spanische König Felipe und Königin Letizia zollten bereits am Sarg ihren Respekt.

Beisetzung in Schloss Windsor - Menschen säumen die Straßen

Nach der Trauerfeier in Westminster Abbey wurde der Sarg mit den sterblichen Überresten der Queen in einer feierlichen Prozession bis zum Triumphbogen Wellington Arch gezogen, von wo aus er mit dem Leichenwagen zum 35 Kilometer entfernten Schloss Windsor gebracht wurde.

Während der Fahrt des Leichenwagens mit dem Sarg der Queen von London nach Windsor säumten unzählige Menschen die Straßen, um sich von der Monarchin zu verabschieden. Einige warfen Blumen, als das Auto mit dem in die royale Standarte gehüllten Sarg an ihnen vorbeifuhr. Am späten Nachmittag fuhr der Leichenwagen dann über den historischen Long Walk zum Schloss, begleitet von Glockengeläut und Salutschüssen.

Am Abend wird die Queen in der St. George's Chapel von Schloss Windsor beigesetzt, zuvor findet eine Beisetzungsfeier mit mehr als 800 Gästen statt.

Erstes Staatsbegräbnis seit Tod von Churchill

Elizabeth II. war am 8. September im Alter von 96 Jahren nach 70 Jahren auf dem britischen Thron gestorben. Mit ihrem Tod endete eine Ära, das Ereignis löste weltweit Trauer und Anteilnahme aus.

Das Staatsbegräbnis für die Queen ist das erste in Großbritannien seit dem Tod des früheren Premierministers Winston Churchill im Jahr 1965. Die Trauerfeierlichkeiten für die Königin finden unter massiven Sicherheitsvorkehrungen statt.

Mit Material von KNA und dpa