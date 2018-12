Staatengemeinschaft billigt in Marokko UN-Migrationspakt

Mehrere Staaten machen nicht mit

Nach langwierigen Verhandlungen hatten sich alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen mit Ausnahme der USA im Juli auf das Regelwerk geeinigt. Inzwischen haben sich jedoch mehrere Staaten zurückgezogen, weil sie den Pakt mittlerweile ablehnen. Sie befürchten, dass der Pakt doch in die nationale Gesetzgebung eingreift.

Zu den Ländern gehören die EU-Mitglieder Ungarn, Österreich, Polen und Tschechien. In Belgien zerbrach am Wochenende die Regierung am Streit um den Migrationspakt. Deutschland hat dem Pakt zugestimmt; an der Konferenz in Marrakesch nimmt auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) teil.