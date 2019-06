SS-Massaker in Griechenland: Die zerstörten Leben von Distomo

"Es ist eine unglaubliche Dimension der Gewalt"

Es habe schreckliche Geiselnahmen und Geiselerschießungen gegeben, berichtet er. 50 bis 100 Griechen seien für einen verwundeten deutschen Soldaten getötet worden. Auch nach 1943 habe es Massaker in den Dörfern gegeben. "Es ist eine unglaubliche Dimension der Gewalt, die kann man nicht ungeschehen machen."

In Distomo war der Anlass ein Partisanenangriff. Die sogenannte Vergeltungsaktion traf vor allem Zivilisten. Es waren Hundertfache Kriegsverbrechen, die auch in der Wehrmacht hätten juristisch verfolgt werden müssen. In wenigen Fällen wurde ermittelt, in den meisten Fällen kamen die Täter, deutsche Kriegsverbrecher, ohne Bestrafung davon - oder sie starben später selbst im Krieg.

Die Hinterbliebenen, wie Argyris Sfoundouris, der das Massaker überlebte, haben ihr ganzes Leben lang versucht, das Erlebte zu verarbeiten:

"Ich habe vor allem Bilder - ganz starke Bilder, die sich da eingraviert haben in meiner Seele. Auch akustische Erinnerungen - also von Maschinengewehren, das war natürlich sehr eindrücklich. Das hatte ich vorher nicht gehört - und vor allem nicht so massenhaft."

Die Bewohner Distomos, die Verwandte durch das SS-Massaker verloren haben, leiden bis heute. Sie leiden unter der Gewalt, mit der diese Verbrechen in nur wenigen Stunden zigfaches Leben in Distomo zerstörten oder auf Jahrzehnte verletzten.