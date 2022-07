Sri Lankas Präsident kündigt nach Massenprotesten Rücktritt an

Nach heftigen Protesten gegen die Regierung hat der Präsident von Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, seinen Rücktritt angekündigt. Nach Angaben des Parlamentspräsidenten hat er sich dazu bereit erklärt, auf sein Amt zu verzichten – will aber bis Mittwoch im Amt bleiben, um eine geordnete Machtübergabe sicherzustellen, wie es hieß. Rajapaksa ist zuvor offenbar in Sicherheit gebracht worden, nachdem aufgebrachte Demonstranten seinen Amtssitz gestürmt hatten.

Premierminister Wickremesinghe hat ebenfalls Rücktritt angeboten

Auch der Premierminister Ranil Wickremesinghe hatte bereits angeboten, zurückzutreten. Das gab er in einer Sondersitzung der Regierung mit Oppositionspolitikern bekannt. Er würde eigentlich die Aufgaben des Präsidenten übernehmen, sobald dieser nicht mehr im Amt ist. Sein Büro erklärte aber, Wickremesinghe sei bereit, den Weg für eine Einheitsregierung freizumachen, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Er werde sein Amt abgeben, wenn alle Parteien der Bildung einer neuen Regierung zugestimmt hätten, sagte Wickremesinghes Sprecher Dinouk Colambage.

Zum Artikel: Sri Lankas Präsident bietet Opposition Regierungsbeteiligung an

Demonstranten stürmen Präsidentenpalast

Hunderttausende Demonstrierende hatten sich am Samstag vor dem Amtssitz von Präsident Gotabaya Rajapaksa in der Hauptstadt Colombo versammelt. Zahlreiche von ihnen kletterten über den Zaun und drangen dann in das Gebäude und das Gelände ein. Dabei wurden offenbar auch mehrere Menschen verletzt. Wieviele Menschen verletzt wurden, ist noch unklar, ein Krankenhaussprecher nannte aber die Zahl von mindestens 50 Verletzten. Am Nachmittag waren Demonstranten in die Privatresidenz von Premierminister Wickremesinghe eingedrungen und setzten sie in Brand.