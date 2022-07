Sri Lanka: Der Präsident ist geflohen - Proteste gehen weiter

Der Präsident von Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, ist am Mittwochmorgen Stunden vor seinem angekündigten Rücktritt ins Ausland geflüchtet. Ein Beamter der Migrationsbehörde teilte mit, dass Rajapaksa mit seiner Ehefrau und zwei Leibwächtern eine Maschine der Luftwaffe mit Ziel Malé, der Hauptstadt der Malediven, bestiegen habe.

Handgreifliche Proteste wegen Versorgungsengpässen

Seit Monaten hatte es in Sri Lanka heftige Proteste wegen Lebensmittel- und Treibstoffengpässen gegeben. Am Wochenende hatten dann Demonstranten das Anwesen des Präsidenten, sein Büro sowie die offizielle Residenz von Premierminister Wickremesinghe in der Hauptstadt Colombo gestürmt.

Bilder machten die Runde, die Teilnehmer der Proteste beim Schwimmen im Pool und beim Ausruhen in den Gemächern des Präsidentenpalastes zeigten. Demonstranten zündeten auch das Privathaus von Wickremesinghe an.