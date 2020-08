Spürhund erschnüffelt am Flughafen 250.000 Euro Bargeld

Der Zollspürhund Aki hat am Frankfurter Flughafen bei einem Dutzend Passagieren Bargeld in einer Gesamtsumme von knapp 250.000 Euro gerochen. Aki sei auf den Farbgeruch des Euro trainiert, erklärt Christine Straß, Sprecherin des Hauptzollamtes Frankfurt, die besondere Fähigkeit der Hündin.

Nicht angemeldetes Geld

Akis Fund stammt von Passagieren, die das Geld nicht für die Ausreise angemeldet hatten. Alleine in der Bauchtasche eines Reisenden spürte sie fast 52.000 Euro auf - die Hündin zeigte den Fund dadurch an, dass sie sich still hinsetzte.

"Die Hunde können ihr Suchmuster selber erweitern und auch die Farbe anderer Währungen schnüffeln. Aki kann zum Beispiel auch den japanischen Yen riechen." Christine Straß, Zollsprecherin

Ab 10.000 Euro müssen Bargeldsummen angemeldet werden

Grundsätzlich gilt, dass Bargeldsummen ab 10.000 Euro bei Reisen in oder aus der Europäischen Union angemeldet werden müssen. Gegen die bereits Ende Juni und Anfang Juli ertappten Passagiere leiteten die Zollbeamten Bußgeldverfahren ein.

Fast 1.400 Verstöße 2019 am Frankfurter Flughafen

Die Bargeldkontrollen seien wichtig, um Steuerhinterziehung, Geldwäsche oder auch den internationalen Terrorismus zu bekämpfen, erklärte die Behörde. Im Jahr 2019 seien am Frankfurter Flughafen fast 1.400 Verstöße mit einer Gesamtsumme von 23,6 Millionen Euro festgestellt worden.