Sprunghafter Anstieg der Corona-Infektionen in Deutschland

Binnen 24 Stunden seien 4.058 Ansteckungsfälle von den Gesundheitsämtern gemeldet worden, so das Robert-Koch-Institut (RKI). Damit haben sich seit Ausbruch der Pandemie in Deutschland 310.144 Menschen mit Corona angesteckt. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus stieg um 16 auf 9.578.

Der deutliche Anstieg der Infektionszahlen fällt zusammen mit den Herbstferien, die zum Teil schon begonnen haben oder bevorstehen - was Politik und Behörden einiges Kopfzerbrechen bereitet.

Gesundheitsminister Jens Spahn zeigte sich besorgt über sinkende Wachsamkeit bei steigenden Zahlen. Gerade die jüngeren Menschen hielten sich oft für unverletzlich. "Das sind sie aber nicht." Bei Covid-19 handele es sich im Übrigen weiter um eine ernsthafte Erkrankung - auch wenn die Zahl der Todesfällen und Intensivpatienten derzeit vergleichsweise niedrig sei.

Schärfere Maßnahmen für Reisende aus Risikogebieten

Erst am Mittwoch hatten die Staatskanzleichefs von Bund und Ländern davon abgeraten, dass Bewohner von Regionen mit hohen Infektionszahlen in die deutschen Urlaubsgebiete reisen. Mit Verboten hält sich Deutschland - anders als etwa Frankreich oder Italien, wo jetzt eine landesweite Maskenpflicht gilt - zwar noch zurück: Menschen aus Risikogebieten können weiter in die meisten anderen Landesteile fahren. Voraussetzung ist aber: sie können einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist.

Zudem riefen die Staatskanzleichefs zur Zurückhaltung auf.

"Bund und Länder fordern eindringlich alle Bürgerinnen und Bürger auf, nicht erforderliche Reisen in Gebiete und aus Gebieten heraus, welche die Grenze 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage übersteigen, zu vermeiden."

Söder verteidigt "Beherbergungsverbot"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder verwies im ZDF-Morgenmagazin auf explodierende Zahlen in den Nachbarländern. Dort wachse "das Problem auch in die Krankenhäuser hinein."

Die wichtigsten Gegenmaßnahmen für Söder: "Mehr Maske, weniger Alkohol und natürlich auch kleinere Partys". Zudem verteidigte Söder das Beherbergungsverbot für Menschen aus innerdeutschen Risikogebieten.

Fünf Bundesländer scheren aus

Das sehen allerdings nicht alle Ministerpräsidenten so. Fünf Länder gaben abweichende Erklärungen ab. Thüringen machte deutlich, dass es ein Beherbergungsverbot nicht mittragen wolle, Berlin will zumindest nicht sofort einsteigen. Niedersachsen und Bremen wollen prüfen. Mecklenburg-Vorpommern will bei noch strengeren Quarantäneregeln bleiben.

Auch Auslandsreisen zunehmend schwierig

Reisen ins Ausland sind keine Alternative - auch hier ist nichts einfach. Nach einer Aktualisierung der Liste mit Corona-Risikogebieten bleiben unter dem Strich nur noch wenige Länder übrig, für die weder vor Reisen gewarnt noch von ihnen abgeraten wird. Dazu zählen die beliebten Urlaubsländer Italien, Griechenland, Zypern und Malta.