Spritzgefahr - Drogeriekette dm ruft Haarfärbemittel zurück

Die Drogeriemarktkette dm hat ein Haarfärbemittel zurückgerufen. Bei den betroffenen Packungen könne nicht ausgeschlossen werden, dass es beim Mischen der einzelnen Komponenten bei nicht sofortiger Anwendung zu einem Druckaufbau in der Flasche kommt, teilte das Unternehmen in Karlsruhe am Dienstag mit.

Dadurch besteht unter Umständen das Risiko, dass beim Öffnen ein Teil des Flascheninhaltes herausspritzt. Dadurch kann es zu einem unerwünschten Kontakt etwa mit den Augen kommen.

Haarfärbemittel soll nicht benutzt werden

Betroffen sind die Produkte "réell‘e EXPERT Permanente Coloration Kühles Beigeblond 9.1" mit der Chargencodierung 256884 und "réell‘e EXPERT Permanente Coloration Helles Aschblond 10.1" mit den Chargencodierungen 256885 und 258466. Die Angaben stehen demnach auf dem Boden der Schachtel.

Die Haarfärbemittel soll nicht benutzt werden und kann laut dm auch ohne Kassenbon in ein Geschäft zurückgebracht werden.