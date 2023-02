Artikel mit Video-Inhalten

> Spritpreise sinken weiter - Diesel jetzt klar billiger als E10

Spritpreise sinken weiter - Diesel jetzt klar billiger als E10

Was sich in der vergangenen Woche noch zaghaft andeutete, hat sich jetzt bestätigt: Diesel bleibt günstiger als Super E10. Beide Kraftstoffsorten sind im Schnitt zudem wegen rückläufiger Rohöl-Preise günstiger als in der Vorwoche.