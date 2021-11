Oscar Pistorius könnte vorzeitig aus Haft entlassen werden

Der wegen Mordes an seiner damaligen Freundin verurteilte frühere Paralympics-Star Oscar Pistorius könnte bald vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen werden. Das südafrikanische Justizministerium habe die Familie der von Pistorius getöteten Reeva Steenkamp bezüglich eines Opfer-Täter-Dialogs kontaktiert, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Montag.

Eltern des Opfers haben Mitspracherecht

Pistorius' Anwalt Julian Knight teilte mit, dass er hoffe, dass das Treffen noch vor Jahresende stattfinden könne. Die Eltern könnten dem Gremium, das über die Haftentlassung entscheidet, eine Empfehlung aussprechen. Sie wollen Pistorius aber zuvor persönlich treffen. Dazu haben sie nach einer Regelung in Südafrika das Recht.

Steenkamps Eltern sagten, dass sie Pistorius fragen wollten, warum er ihre Tochter erschossen habe. "Sie finden, dass Reeva eine Stimme hat", teilte die Anwältin des Ehepaars, Tania Koen, mit. "Sie sind Reevas Stimme und sie schulden es ihrer geliebten Tochter. Koen sagte nicht, ob die Steenkamps gegen die Haftentlassung eintreten werden.

Der 34-jährige Pistorius kommt seit Juli für eine vorzeitige Haftentlassung in Frage, weil er die Hälfte seines Strafmaßes von 13 Jahren und fünf Monaten Haft verbüßt hat.

Vom gefeierten Athleten zum "Blade Runner Killer"

Der unterhalb beider Knie amputierte Oscar Pistorius hatte am Valentinstag 2013 in der Hauptstadt Pretoria seine Freundin Reeva Steenkamp in seinem Haus mit vier Schüssen durch eine Toilettentür getötet. Sein Fall vom international gefeierten Athleten zum Todesschützen und die darauffolgende juristische Auseinandersetzung durch mehrere Instanzen hatte weltweit Aufsehen erregt.

Sprinter Pistorius hatte bei Paralympischen Spielen auf eigens angefertigten Karbon-Prothesen sechs Goldmedaillen gewonnen. In London startete er 2012 als erster beinamputierter Sportler bei den Olympischen Spielen.