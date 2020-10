Sprengsatz in Berlin: Bekennerschreiben wohl von Corona-Leugnern

Am Sonntagmorgen explodierte in Berlin-Mitte ein selbstgebauter Sprengsatz - verletzt wurde jedoch niemand. Wie "Tagesspiegel" und "Spiegel" berichteten, fanden Ermittler am Tatort ein Bekennerschreiben. Darin werde das sofortige Ende der Corona-Maßnahmen gefordert. Laut "Spiegel" wird andernfalls mit weiteren Aktionen gedroht.

Kommissariat für rechtsextreme Kriminalität ermittelt

Das für rechtsradikale Gewalttaten zuständige Kommissariat im Berliner Landeskriminalamt hat nach den Berichten die Ermittlungen aufgenommen. Bereits seit Monaten wird beobachtet, dass sich die Gegner der Corona-Regeln zunehmend radikalisieren, Hand in Hand mit rechten Verschwörungsideologien.

Am Sonntagnachmittag war, wie der "Tagesspiegel" berichtet, in Berlin eine Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen geplant. Laut Spiegel war der Sprengsatz mit einem Brandbeschleuniger präpariert und enthielt einen Computer-Akku und Spraydosen.

Brandsätze auf Robert Koch-Institut geschleudert

Bereits in der Nacht zum Sonntag war ein Brandanschlag auf ein Gebäude des Robert Koch-Instituts in Berlin verübt worden. Laut Polizei waren mehrere Personen beobachtet worden, die mit brennenden Flaschen warfen. Sicherheitsmitarbeiter des RKI konnten die Flammen löschen. Eine Fensterscheibe ging zu Bruch.