Sprayer klagt erfolgreich gegen Fingerabdrücke und Polizeifotos

Das Bundesverfassungsgericht (BVG) in Karlsruhe hat am Freitag der Klage eines Sprayers gegen die Polizei Zwickau stattgegeben. Wie das Gericht mitteilte, darf die Polizei einen Verdächtigen nur ablichten und Fingerabdrücke von ihm nehmen, wenn die jeweilige Maßnahme für das Strafverwahren konkret notwendig ist. Es müsse immer eine Abwägung mit dem Grundrecht des Betroffenen auf informationelle Selbstbestimmung vorgenommen werden.

Polizei ordnete Fotos und Fingerabdrücke an

Die Polizei ordnete Anfang Juli des vergangenen Jahres die Anfertigung verschiedener Bilder, eines Zehnfingers- und eines Handflächenabdrucks an, nachdem gegen den Verdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet wurde. Der Mann war im Juni 2021 dabei beobachtet worden, wie er zwei Graffiti-Schriftzüge an einem Gasverteilergebäude übersprühte. Ein Zeuge sprach ihn an, filmte und fotografierte ihn, nachdem die Eigentümerin des Gebäudes Strafantrag gestellt hatte. Polizisten erkannten den Mann auf den Fotos des Zeugen wieder und ermittelten gegen den tatverdächtigen Sprayer.

BVG: Anordnung der Polizei Zwickau zu weit gegangen

Die Maßnahmen der Polzisten aus Zwickau seien zu Unrecht angeordnet worden, entschieden die Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts. Das Amts- und Landgericht hatten diese Anordnung zunächst noch bestätigt. Doch das BVG sah das anders: Finger- und Handabdruck seien schon deshalb nutzlos, weil am Tatort laut Ermittlungsakte gar keine Abdrücke sichergestellt wurden. Auch die Aufnahmen seien zur sicheren Identifizierung nicht notwendig. Zum einen habe der Zeuge angegeben, er würde den Mann wiedererkennen. Zum anderen könne der Richter sein Aussehen mit den Fotos des Zeugen abgleichen. Die Polizisten hätten ihn darauf auch wiedererkannt.

