Sport im Corona-Winter: Wo geht was?

Am Mittwoch wurden die Corona-Schutzmaßnahmen in Deutschland bis zum 10. Januar verlängert . Wie sieht es jetzt mit Skiurlaub im Alpenraum aus? Ein Überblick.

Bayern und Deutschland:

Die Skilifte im Freistaat bleiben mindestens bis zum 10. Januar geschlossen. Obwohl die bayerischen Skigebiete über die Feiertage wohl geöffnet sein werden, scheint ein regulärer Pistenbetrieb bis dahin kaum möglich zu sein. Dies gilt auch für den Rest von Deutschland. Wer daher in ein Risikogebiet außerhalb der Bundesrepublik ausweicht, muss bei der Rückkehr nach Bayern für zehn Tage in Quarantäne. Ein Corona-Test ist dabei erst ab dem fünften Tag möglich.

Österreich:

Ab dem 24. Dezember öffnen die österreichischen Skipisten und Lifte, sodass Wintersport in der Alpenrepublik grundsätzlich möglich sein wird. Allerdings bleiben Hotels und Restaurants auch weiterhin geschlossen. Zudem müssen Deutsche, die im Dezember oder Januar nach Österreich einreisen wollen, zunächst für zehn Tage in Quarantäne. Skiurlaub in Österreich wird somit für Deutsche in diesem Winter schwierig - vor allem weil bei der Wiedereinreise nach Bayern eine erneute Quarantäne von zehn Tagen nötig wird.

Schweiz:

Die Schweiz will als Nicht-EU-Mitglied die Wintersaison unter strikter Einhaltung von umfangreichen Schutzkonzepten stattfinden lassen. Aktuell haben bereits erste Skigebiete und Lifte geöffnet, was auch über Weihnachten und Neujahr so bleiben soll.

In einigen Kantonen, beispielsweise in Wallis, haben außerdem Restaurants und Hotels geöffnet. Wintersport in der Schweiz scheint also trotz des Coronavirus möglich zu sein. Allerdings muss auch hier die Quarantänepflicht bei der Rückkehr nach Bayern bedacht werden.

Frankreich:

In Frankreich werden die Skigebiete im Dezember und Januar zwar geöffnet sein, allerdings wird es keinen Liftbetrieb geben. Auch Restaurants und Hotels bleiben weiterhin geschlossen. Auch hier ist ein Skiurlaub für Bundesbürger also kaum möglich.

Italien und Südtirol:

Italien möchte alle seine Skigebiete über die Feiertage geschlossen halten. Ministerpräsident Giuseppe Conte plädierte sogar für die Schließung aller europäischen Skigebiete. Wintersport in Italien und somit auch in Südtirol wird es daher in diesem Winter aller Voraussicht nach nicht geben.

Mit Ausnahme der Schweiz versuchen die europäischen Alpenländer den Wintersporttourismus also in diesem Jahr weitestgehend einzudämmen. Gerade Reisen ins Ausland werden durch Quarantänebestimmungen deutlich erschwert, Hotels und Restaurants bleiben geschlossen. Die Skigebiete werden jedoch, mit Ausnahme von Italien, weitgehend geöffnet sein.