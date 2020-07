Spitzentreffen in historischer Kulisse: Söder empfängt Merkel

Wenn sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag auf der Herreninsel im Chiemsee treffen, dann betreten sie damit auch ein Stück konzentriertes bayerisches Abendland. Denn dort steht nicht nur das von König Ludwig II. erbaute Schloss Herrenchiemsee nach dem Vorbild von Versailles. Die Geschichte reicht mindestens zurück bis ins 7. Jahrhundert, als der bayerische Herzog Tassilo III., ein Vetter Karls des Großen, dort ein Kloster gründete.

Der wichtigste Bezug zur Neuzeit ergab sich im August 1948. Zu diesem Zeitpunkt tagte unter dem Vorsitz des damaligen Leiters der bayerischen Staatskanzlei, Anton Pfeiffer, in den alten Klostermauern der Verfassungskonvent zur Vorbereitung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland.

Offiziell geht es um die deutsche EU-Ratspräsidentschaft

Die Einladung zum Schloss-Besuch samt Sitzung des bayerischen Kabinetts kam von Söder. Die Bundeskanzlerin nahm dankend an. Seitdem ranken sich um dieses Treffen Kommentare und Spekulationen, was es denn damit auf sich haben könnte. Das reicht bis hin zur Frage, ob sich auf Herrenchiemsee bereits die K-Frage entscheidet. Um es vorwegzunehmen: Dazu wird es wohl nicht kommen.

Nach Auskunft des Bundespresseamts wird bei dem Treffen über die deutsche EU-Ratspräsidentschaft und über weitere Corona-Maßnahmen gesprochen. Ähnlich geartete Termine der Bundeskanzlerin soll es demnach auch in anderen Bundesländern geben.

Was macht das Treffen in Bayern so besonders?

Trotzdem hat der Bayern-Besuch einen solitären Charakter. Weil Herrenchiemsee eine der Geburtsstätten des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland war, wird die Bundeskanzlerin dort auch die Ausstellung besuchen, die dem Weg zum Grundgesetz gewidmet ist.

Das ist ein Programmpunkt, der Angela Merkel gefallen dürfte. Just vor ein paar Tagen, bei ihrer Rede zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft in Brüssel, sprach sie ungewöhnlich viel über die Grundrechte, über Demokratie und über Freiheit. Sie will die deutsche Ratspräsidentschaft dazu nutzen, die Grundlagen eines freiheitlichen Rechtsstaates wieder mehr in den Mittelpunkt zu rücken, unter anderem auch als Mahnung, wie fragil dieses Europa ist, solange nationalstaatliche Tendenzen und haltloser Populismus um sich greifen. Um all das noch mal klar zu machen, eignet sich kaum ein Ort besser als Herrenchiemsee.

Hat das Regierungstreffen eine parteipolitische Note?

Dass dieses Treffen auch eine parteipolitische Dimension haben dürfte, ist genauso klar. Schon allein deswegen, weil durch die Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU im Bund Bayern eine Sonderrolle spielt. Zwar ist das ein Regierungs- und kein Parteitermin auf Herrenchiemsee. Aber Markus Söder ist nicht nur Ministerpräsident, sondern auch CSU-Chef. Und Angela Merkels Wort hat in der CDU seit der Corona-Pandemie wieder mehr Gewicht.

Somit treffen sich auch Spitzenpolitiker der beiden Parteien, die sich in den nächsten Monaten auf einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten verständigen müssen. Nun gab es schon Zeiten, in denen deutsche Regierungschefs von der CSU gemieden oder sogar brüskiert wurden. Das war über lange Strecken kein Humus für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Zwischen Markus Söder und Angela Merkel läuft es derzeit aber rund, und deshalb sind sicherlich Bilder zu erwarten, die einen politischen Schulterschluss zwischen Bayern und dem Bund dokumentieren werden.

Der Zeitplan ist straff

Das Treffen am Chiemsee dauert gerade mal vier Stunden. Mit dabei ist das gesamte bayerische Kabinett. Eine Schiffsfahrt über den Chiemsee, ein Ausstellungsbesuch, eine Sitzung und eine Pressekonferenz danach – das Programm zeigt schon, dass für Vier-Augen-Gespräche oder Personaldiskussionen nicht viel Zeit sein wird.

Gleichwohl könnte der bildstarke Termin Markus Söder helfen, seine Beliebtheitswerte weiter zu steigern oder mindestens zu stabilisieren. Das muss allerdings bis Oktober 2021 halten. Dann erst ist die Bundestagswahl - und es ist noch lange hin. Zumindest gibt es in Bayern viele Orte und Schlösser, die sich bis dahin als prachtvolle Kulisse für politische Treffen eignen.