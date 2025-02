Spitzensteuersatz – was bedeutet das?

Im Wahl-O-Mat gibt es eine Frage, bei der viele erstmal hängenbleiben: "Bei der Besteuerung von Einkommen soll der Spitzensteuersatz angehoben werden: stimme zu – neutral – stimme nicht zu." Grundsätzlich zahlt man in Deutschland mehr Steuern, je mehr man verdient – nicht nur absolut, sondern auch prozentual.

Der Spitzensteuersatz beträgt derzeit 42 Prozent und wird ab einem jährlichen Einkommen von 68.461 Euro fällig. Ein Jahreseinkommen von 100.000 Euro würde also bedeuten, dass 42.000 Euro Steuer fällig werden. Dann gibt es noch den Höchststeuersatz von 45 Prozent. Er fällt an für Einkommen über 277.825 Euro jährlich. Die Grenzwerte in den Steuertabellen werden jedes Jahr angepasst.

Steuersystem ist gestaffelt

Das Steuersystem in Deutschland ist gestaffelt. Es gibt einen steuerfreien Sockel, der Grundfreibetrag genannt wird, derzeit sind das 12.096 Euro jährlich. Menschen mit geringem Verdienst zahlen keine oder nur geringe Einkommenssteuern. Der Steuersatz beginnt oberhalb des Grundfreibetrages bei 20 Prozent und steigt dann in mehreren Schritten an, bis man beim Spitzensteuersatz von 42 Prozent angelangt ist. Das soll für mehr Gerechtigkeit sorgen.

Die Deckelung durch einen Spitzensteuersatz bedeutet auch: Sehr hohe Einkommen, die aber noch unterhalb des Höchststeuersatzes liegen, zahlen anteilig keine höheren Steuern als jemand, der gerade so an der Grenze liegt.

Auch die 42 Prozent waren in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nicht in Stein gemeißelt. Der Spitzensteuersatz lag lange Zeit sehr viel höher – auch unter unionsgeführten Regierungen. Erst seit 2005/2006 gelten die Spitzensteuersätze von 42, beziehungsweise 45 Prozent für die Höchststeuer.

Spitzensteuersatz – das wollen die Parteien

Alle Parteien werben für Entlastungen der Steuerzahler – allerdings mit Unterschieden, für wen diese Entlastungen greifen sollen. So findet sich in den Wahlprogrammen von CDU/CSU, Grüne, AfD, FDP, Freie Wähler, Linke und BSW die Forderung den Grundfreibetrag anzuheben, und zwar über die jährliche Anpassung hinaus.

Linke und SPD wollen Spitzenverdiener höher besteuern. Die Linke will etwa einen Steuersatz von 53 Prozent ab einem Einkommen von 85.000 Euro – bis zu einem Maximal-Steuersatz von 75 Prozent ab einem Einkommen von einer Million Euro. CDU/CSU und FDP werben dafür, dass der Spitzensteuersatz erst ab einem deutlich höheren Einkommen greift – weil ein Jahreseinkommen von 68.000 Euro schon den oberen Mittelstand betrifft. Die FDP etwa fordert, dass der Spitzensteuersatz erst ab einem Jahreseinkommen von 96.000 Euro zu zahlen ist.