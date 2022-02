Spitze des Erzbistums Köln fast einstimmig gegen Woelki-Rückkehr

Im Erzbistum Köln richtet sich die Aufmerksamkeit zunehmend auf das Ende der Auszeit von Erzbischof Rainer Maria Woelki in knapp zwei Wochen. Ein enges Beratergremium ging nach Informationen des "Kölner Stadt-Anzeigers" auf Distanz zu dem Kardinal. Es habe sich fast einstimmig gegen eine Amtsrückkehr Woelkis ausgesprochen, schrieb die Zeitung unter Berufung auf Bistumskreise.

Der Erzbischöfliche Rat habe sich in einer Sondersitzung am Mittwochabend ausführlich mit der in etwa zwei Wochen endenden Auszeit des Erzbischofs befasst, bestätigten Kirchenkreise am Donnerstag gegenüber der Katholischen Nachrichten-Agentur den Bericht.

Sorge über fehlendes Vertrauen in Kardinal Woelki

In dem rund 20 Mitglieder umfassenden Gremium habe es zwar keine förmliche Abstimmung gegeben, hieß es. Die Teilnehmer der Sitzung hätten aber mithilfe von Zetteln auf einer Pinnwand ein "Stimmungsbild" erstellt. Überwiegend hätten die Anwesenden ihre Sorge über fehlendes Vertrauen in Woelki und mangelhafte Kommunikation geäußert. Einzelne Stimmen hätten für einen gemäßigten und offenen Umgang mit dem Erzbischof plädiert.

Der Erzbischöfliche Rat sei mehrheitlich äußerst skeptisch, was die Möglichkeit einer geordneten und gedeihlichen Amtsführung Woelkis angehe, schreibt der "Kölner Stadt-Anzeiger" in einem am Donnerstag online veröffentlichen Beitrag unter Berufung auf Bistumskreise. Man sehe die Situation mit großer Sorge.

Weihbischöfe und Generalvikar in Beratergremium anwesend

Dem Erzbischöflichen Rat gehören die Weihbischöfe an, darunter der derzeitige Übergangsleiter Rolf Steinhäuser sowie Ansgar Puff. Weihbischof Dominikus Schwaderlapp ist im Ausland und nahm an der Besprechung nicht teil.

Weiter vertreten sind in dem Gremium Woelkis Generalvikar, der aktuell als Delegat eingesetzte Markus Hofmann, der oberste Kirchenrichter, die Leiter von Priesterseminar und Diözesancaritasverband sowie die Hauptabteilungsleiter in der Bistumsverwaltung.

Missbrauchsaufarbeitung: Papst verordnet Woelki Auszeit

Auch in kirchlichen Verbänden und in der nordrhein-westfälischen Landespolitik gibt es Widerstand gegen eine Rückkehr. Der Kölner Erzbischof steht vor allem wegen seines Umgangs mit der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals in der Kritik.

Nach einer Überprüfung der Vorgänge durch päpstliche Visitatoren hatte Papst Franziskus entschieden, dass Woelki im Amt bleiben darf, ihn aber zugleich für eine knapp fünfmonatige "geistliche Auszeit" beurlaubt.

Diözesanrat möchte Gemeinden anhören

Eine Rückkehr des Kardinals sieht nicht zuletzt der Diözesanrat, die Vertretung der Laien im Erzbistum, kritisch. Der Vorsitzende Tim Kurzbach forderte kürzlich, die Gemeinden zur Frage einer Zukunft mit Woelki anzuhören. Die katholische NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) nannte Woelkis erwartete Rückkehr im "Kölner Stadt-Anzeiger" eine besondere Herausforderung, "besonders dann, wenn der Eindruck entsteht, dass aus dieser Krise keine Lehren gezogen werden".

Der ebenfalls katholische SPD-Fraktionsvize im Düsseldorfer Landtag, Jochen Ott, warnte im selben Blatt vor einer "nachhaltigen Beschädigung" des Erzbistums, falls Woelki "zurückkehrt, als wäre nichts gewesen".

Erster offizieller Termin am Aschermittwoch

Am 2. März, dem Aschermittwoch, soll Woelki laut päpstlichem Dekret die Leitung des mitgliederstärksten deutschen Bistums wieder übernehmen. Erster offizieller Termin wäre nach derzeitigem Stand eine Messe im Kölner Dom zum "Aschermittwoch der Künstlerinnen und Künstler".