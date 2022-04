Spionage für Russland: Anklage gegen Reserveoffizier

Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen einen Reserveoffizier der Bundeswehr erhoben, der über etliche Jahre einen russischen Geheimdienst mit Informationen versorgt haben soll. Das teilte die Karlsruher Behörde am Freitag mit.

Bundesanwaltschaft: Zahlreiche Informationen übermittelt

Der 65-Jährige Ralph G. sei stellvertretender Leiter eines Kreisverbindungskommandos gewesen und habe in seinem zivilen Beruf mehreren Ausschüssen der deutschen Wirtschaft angehört. Aus beiden Bereichen soll er zwischen Oktober 2014 und März 2020 "zu zahlreichen Gelegenheiten" Dokumente und Informationen weitergeleitet haben.

So habe der Beschuldigte Russland Einblicke in die deutsche Wirtschaft gegeben, etwa zu den Folgen der im Jahr 2014 gegen Russland verhängten Sanktionen und zur geplanten Gaspipeline Nord Stream 2. Außerdem habe er Informationen über das Reservistenwesen der Bundeswehr und die zivil-militärische Zusammenarbeit und die damit verbundene "Zivile Verteidigung" geliefert, hieß es weiter.

Kontaktdaten offenbar an russischen Geheimdienst weitergegeben

Zudem soll G. dem russischen Geheimdienst persönliche Daten von ranghohen Bundeswehrmitgliedern und Angehörigen der deutschen Wirtschaft gegeben haben - auch ihre privaten Kontaktdaten. Auch einen Überblick über die Sicherheits- und Verteidigungspolitik der USA und ihrer westlichen Verbündeten habe er seinen Ansprechpartnern verschafft.

Einladungen zu Veranstaltungen als Gegenleistung

Im Gegenzug soll G. Einladungen zu Veranstaltungen russischer Regierungsstellen erhalten haben. Am Freitag blieb unklar, ob er noch Reserveoffizier ist. G. sitzt derzeit nicht in Untersuchungshaft. Über die Anklage muss nun das Oberlandesgericht Düsseldorf entscheiden.

Beschuldigter nicht in Untersuchungshaft

Der Prozess soll am Oberlandesgericht Düsseldorf stattfinden. Zum Wohnort des Mannes wurde nichts mitgeteilt. Der Beschuldigte befindet sich nicht in Untersuchungshaft. Die Anklage sei bereits am 16. März vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf erhoben worden.