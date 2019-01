Spielzeug verbindet reale und virtuelle Welt

Überraschung!

"The Wow Effect" heißt der zweite große Trend, den die Spielwarenmesse heuer ausgemacht hat. Dahinter verstecken sich überraschende Effekte wie etwa das zunächst in einem Ei versteckte Plüsch-Spielzeug von Spin Masters International: Nach dem Auspacken muss das Spielzeug erst noch einige Minuten "ausgebrütet" werden, bevor der neue Spielkamerad in die Arme geschlossen werden kann. Spannung versprechen auch die Produkte des indischen Unternehmens SK Toiing. Ihre "Snacktois" stehen als gesunde Alternative im Supermarkt zwischen den Süßigkeitenregalen und bieten für kleines Geld ein Spielzeug als Alternative zum Schokoriegel. Was sich in den Packungen verbirgt, offenbart sich aber erst nach dem Auspacken.