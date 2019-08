vor 3 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

"Spiderman" wirbt in Hongkong für Deeskalation

Der französische Extremkletterer Alain Robert ist in Hongkong an einem Wolkenkratzer emporgeklettert und hat dort ein "Friedensbanner" enthüllt. Damit wollte er in dem Konflikt zwischen Demonstranten und der Regierung für Gespräche werben.