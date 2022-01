Sperma-Schmuggel aus israelischen Gefängnissen in Gazastreifen

"Ich danke Gott", sagt eine Frau in einem Beitrag der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa. "Er hat uns zwei schöne Kinder geschenkt. Ihr Vater mag weit entfernt sein. Aber wir sind nun eine Familie. Wir werden auf ihn warten."

Gezeugt wurden die Kinder angeblich mit Sperma des Vaters, das aus dem Gefängnis geschmuggelt wurde. Bis zu 200 Kinder sollen mit dieser Methode bereits auf die Welt gekommen sein. Die Palästinenser nennen sie "Botschafter der Freiheit".

"Die Kinder sind wie ein Sieg gegen die Israelis. Sie haben die Gefängnismauern überwunden. Sie sind ein Ärgernis für den israelischen Inlandsgeheimdienst. Ein patriotischer Akt des Widerstands." Moafak Hummed von der Gefangenenorganisation Hussam im Gazastreifen.

Hochrangige Geistliche segnen Sperma-Schmuggel ab

Kinder zeugen mit geschmuggeltem Sperma? In der islamisch geprägten palästinensischen Gesellschaft war das Thema zunächst heikel. Erst nach der Prüfung durch hochrangige Geistliche und einer sogenannten Fatwa im Jahr 2000 gilt die Praxis auch religiös als gute Tat.

Dass die Kinder der Gefangenen meist jahrelang ohne ihre Väter aufwachsen, nehmen die Befürworter des Sperma-Schmuggels in Kauf. Für etwas Gutes müsse man eben auch Opfer bringen, sagt der Vertreter der Gefangenenorganisation. Natürlich sei es nicht einfach für ein Kind, ohne seinen Vater aufzuwachsen. Aber: Palästinenser hätten großen Respekt vor den Gefangenen. Viele Frauen seien stolz darauf, Gefangene zu heiraten. Sogar, wenn die Männer lebenslange Strafen bekommen haben.

Etwa 5.000 Palästinenser befinden sich in israelischen Gefängnissen. In der palästinensischen Gesellschaft werden sie verehrt. Auch jene, die gegen Israelis gekämpft oder Anschläge verübt haben.

Ehefrau: "Ich warte auf dich!"

Der kleine Assad lebt mit seiner Familie im Norden des Gazastreifens. Er ist 8 Jahre alt. Seinen Vater hat er seit Jahren nicht mehr gesehen. Der Vater gehört der Hamas-Bewegung an und ist seit 2008 in israelischer Haft. Der Mann wurde zu 22 Jahren verurteilt für Angriffe auf israelische Soldaten. Er soll außerdem dabei geholfen haben, Raketen auf Israel abzufeuern. Assads Mutter ist 33 Jahre alt. Ihr Mann habe ihr angeboten, mit einem Anderen eine Familie zu gründen. Das sei für sie aber nicht in Frage gekommen.

"Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Mann. Und ich akzeptiere mein Schicksal. Ich habe ihm gesagt: Egal, wie lange du im Gefängnis sein wirst, ich warte auf dich."

Sperma-Schmuggel nur Propaganda?

Eine Frage will die Familie des Gefangenen nicht beantworten: Wie sie es geschafft haben will, das Sperma aus dem Gefängnis zu schmuggeln. Auch der Vertreter der Gefangenenorganisation hält sich bedeckt. Sagt nur: Direkt an der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen warte ein Reproduktionsmediziner und nehme das Sperma in Empfang.

Laut Medienberichten wurde Sperma neulich in einer Chipstüte nach draußen geschmuggelt. Klingt schwierig und es gibt Israelis, die Zweifel äußern an den Kindern der Freiheit. Ein israelischer Spezialist für Reproduktionsmedizin hält die Methode prinzipiell aber für denkbar. Zwar würden die Spermien häufig nicht länger als eine Stunde überleben. Bei guter Beschaffenheit aber durchaus länger.

Die israelische Gefängnisverwaltung hält sich beim Thema zurück. Sie erkennt die Vaterschaft der Häftlinge in der Regel nicht an. Will aber auch keine Zweifel säen, weil das für große Verwerfungen in den betroffenen Familien sorgen könne. Schriftlich heißt es: Ein wissenschaftlicher Beweis, dass Schmuggel-Sperma zur Geburt eines Kindes geführt habe, sei der Gefängnisverwaltung nicht bekannt.

Film Amira sorgt für Entrüstung

Auch der Film "Amira" beschäftigt sich mit den Kindern der Freiheit. Mit ihren vermeintlichen Vätern. Und dem geschmuggelten Sperma. Der Film eines ägyptischen Regisseurs wurde auf den Filmfestspielen von Venedig im September gefeiert.

Doch in Teilen der arabischen Welt sorgte "Amira" für einen Sturm der Entrüstung. Im Film besucht die 17-jährige Amira ihren vermeintlichen Vater im Gefängnis. Später stellt sich heraus: In Wahrheit ist ein Israeli ihr Vater. Ausgerechnet ein Gefängniswärter.

Die fiktive Geschichte soll zum Nachdenken über Identitäten anregen. Bei vielen Palästinensern sorgt sie jedoch für Empörung. Moafak Hummed, der Gefangenenvertreter aus Gaza vermutet gar, dass der israelische Geheimdienst Schin Bet hinter dem Film steckt. Eine Reaktion, die zeigt, wie heikel das Thema noch ist.

Mithäftlinge als Zeugen

Abseits der Filmleinwand, im wirklichen Leben, bemühen sich die Verantwortlichen, den Zweifeln an den Kindern der Freiheit, entgegenzuwirken. Mithäftlinge werden als Zeugen eingesetzt. Sie sollen sowohl die Sperma-Gewinnung als auch die Weitergabe bezeugen. Die Kliniken für Reproduktionsmedizin nehmen übrigens kein Geld für ihre Hilfe bei der Befruchtung. Ihre Dienste: Teil einer nationalen Kraftanstrengung.