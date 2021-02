Spendensammler "Captain Tom" an Covid erkrankt

Tom Moore, der als Captain Tom bekannt ist, hatte sich vorgenommen, bis zu seinem 100. Geburtstag Ende April 2020 hundertmal mit seinem Rollator seinen Garten abzuschreiten und sich dafür sponsern zu lassen. Er hoffte, auf diese Art 1.000 Pfund zusammenzubekommen - doch die Aktion fand derart viel Zuspruch, dass Moore schließlich 33 Millionen Pfund (gut 36 Millionen Euro) für den nationalen Gesundheitsdienst NHS sammelte.

Captain Tom stürmt die Charts

Queen Elizabeth II. schlug ihn dafür im Juli zum Ritter. Zudem wurde der Veteran aus dem Zweiten Weltkrieg vom Captain ehrenhalber zum Colonel befördert. Captain Tom, wie er trotzdem noch von vielen genannt wurde, stürmte sogar mit seiner eigenen Version der Fußball-Hymne "You'll Never Walk Alone" an die Spitze der Charts in Großbritannien. Den Song nahm er gemeinsam mit dem britischen Sänger und Schauspieler Michael Ball und einem NHS-Chor auf.

Im Krankenhaus, aber nicht auf der Intensivstation

Seine Tochter Hannah Ingram-Moore teilte mit, dass ihr Vater schon seit einigen Wochen wegen einer Lungenentzündung behandelt werde. Vergangene Woche sei er positiv auf das Virus getestet worden und jetzt ins Krankenhaus verlegt worden, aber nicht auf die Intensivstation. "Die medizinische Pflege, die er in den letzten paar Wochen bekommen hat, war außergewöhnlich, und wir wissen, dass die wunderbaren Angestellten am Bedford Hospital, alles tun werden, was sie können, damit er sich wohl fühlt und hoffentlich so bald wie möglich nach Hause zurückkehrt."

Auch Boris Johnson wünscht rasche Genesung

Premierminister Boris Johnson reihte sich in die Liste jener ein, die Moore eine rasche Genesung wünschten. Er habe mit seiner Spendensammelaktion "die ganze Nation inspiriert", schrieb Johnson auf Twitter.