Spendenbereitschaft trotz Corona-Krise hoch

Die Spendenbereitschaft der Deutschen ist trotz oder sogar wegen der Corona-Krise im vergangenen Jahr gewachsen. Insgesamt gaben die Menschen in der Bundesrepublik 5,4 Milliarden Euro für gute Zwecke. Im Jahr 2019 waren es noch 5,1 Milliarden Euro gewesen.

Spendenbereitschaft wuchs mit den Infektionszahlen

Zwar ging die Gesamtzahl der Spender um rund eine halbe Million zurück. Allerdings machte eine höhere durchschnittlich gespendete Summe von 40 Euro (2020) statt 37 Euro (2019) den Rückgang wieder wett, teilte der Deutsche Spendenrat in der "Bilanz des Helfens" mit. Auffällig sei laut Spendenrat, dass sich die Spendenbereitschaft parallel zu den Infektionszahlen und Lockdown-Maßnahmen entwickelt hat. Die stärksten Steigerungsraten, teilweise im deutlich zweistelligen Bereich, gab es mit dem ersten Lockdown im Frühling (März +13 Prozent) und im zweiten Lockdown im Spätherbst/Winter (November + sieben Prozent). Spitzenmonat war – wie in jedem Jahr – der Dezember. Allein im letzten Jahresmonat wurde fast jede fünfte Spende getätigt.

Weniger Möglichkeiten, Geld selbst auszugeben

Max Mälzer, Geschäftsführer des Deutschen Spendenrates e.V.: "Viele Menschen hatten im Lockdown mehr Zeit nachzudenken und über das Leben zu reflektieren. Zum Zweiten gab es weniger Möglichkeiten, das Geld selbst auszugeben, zum Beispiel beim Essengehen, für Kleidung oder im Club."

Dass Überschüsse aus der Haushaltskasse in Spenden und nicht auf die Sparbücher flossen, erklärt sich Mälzer mit einem realistischen Bewusstsein in Deutschland. Velen Menschen sei klar, dass es ihnen trotz Pandemie noch immer vergleichsweise gut gehe. Viel Geld sei daher in Corona-Hilfsfonds geflossen. Für humanitäre oder auch kulturelle Zwecke.

Senioren sind am freigiebigsten

Nach wie vor spendet die Generation 70-plus am meisten. Ihr Anteil am Gesamtspendenvolumen stieg sogar von knapp 41 Prozent im Jahr 2019 auf 43,8 Prozent im Corona-Jahr. Diese Altersgruppe war in den vergangenen zwölf Monaten spendabler als im Vorjahr. Ihre durchschnittliche Gabe stieg von 344 Euro (2019) auf 402 Euro. Und: Sie sind die meisten. 5,9 Millionen der über 70-Jährigen griffen für andere in den Geldbeutel – mehr als in jeder anderen Altersgruppe. Allerdings:

"Die Altersgruppe 70-plus setzt sich damit erneut und immer weiter von den anderen ab. Im Anbetracht des Rückgangs der Spender in dieser Altersgruppe scheint sich die offensichtliche demografische Entwicklung langsam zu realisieren. Hier liegt eine massive Gefahr für den Gesamtspendenmarkt." Max Mälzer, Geschäftsführer des Deutschen Spendenrates e.V.,

Spitzenplatz: Humanitäre Hilfe

Der Löwenanteil mit mehr als drei Viertel aller Gelder floss in die humanitäre Hilfe sowie in die Not- und Katastrophenhilfe mit 18 Prozent. Insgesamt 212 Millionen Euro. Mehr gespendet wurde (absolut gesehen) für die Themen Kinder- und Jugendhilfe, Bildung, langfristige Entwicklungshilfen. Außerhalb der humanitären Hilfe verbuchten die Bereiche Tierschutz (plus 88 Millionen Euro) und Kultur- und Denkmalpflege (plus 22 Millionen Euro) einen deutlichen Zuwachs in absoluten Zahlen.

Sport ist der Verlierer

Auf den Bereich Sport entfielen hingegen 76 Millionen Euro weniger Spenden. Dies entspricht einer Halbierung des prozentualen Anteils am Gesamtspendenvolumen (3,0 Prozent im Jahr 2019 auf 1,4 Prozent im Jahr 2020). Weniger Spenden konnte auch die evangelische Kirche für sich und ihre Organisationen verbuchen - ein Minus von einem halben Prozent. Die katholische Kirche verbuchte dagegen ein Plus von einem Prozent. Insgesamt flossen durch Spenden 963 Millionen Euro in die Kassen der beiden Kirchen.