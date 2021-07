Mehr als 100 Tote bei Überschwemmungen - So können Sie helfen

Die Schreckensmeldungen aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz reißen nicht ab. Die Zahl der Todesopfer nach den Unwettern ist mittlerweile auf mehr als 100 gestiegen, viele Menschen werden noch immer vermisst.

Erdrutsch reißt Häuser in Abgrund

Während in einigen Gebieten die Aufräumarbeiten beginnen und das ganze Ausmaß der Schäden deutlich wird, ereignete sich südwestlich von Köln eine weitere Katastrophe. Luftbilder aus der Gemeinde Erftstadt zeigen einen verheerenden Erdrutsch. Neben der Autobahn 61 sackte am Ufer des Flusses Erft auf mehreren Hektar das Erdreich in eine nahe gelegene Kiesgrube und riss Häuser mit sich. Weitere Häuser wurden unterspült und stürzten ein. Auch hier wird mit Toten gerechnet.

In Rheinland-Pfalz ist der Kreis Ahrweiler Schwerpunkt der Katastrophe. Allein im Dorf Schuld an der Ahr mit 700 Einwohnern wurden mehrere Häuser von den Wassermassen mitgerissen, zahlreiche weitere Gebäude teils schwer beschädigt. Die Zahl der Vermissten im Kreisgebiet ist inzwischen aber nach unten korrigiert worden auf unter 100 Menschen. Zuvor war von 1.300 Vermisstenmeldungen die Rede.

Militärischer Katastrophenalarm ausgelöst

Das Verteidigungsministerium löste mittlerweile einen militärischen Katastrophenalarm aus. Nach Angaben des Ministeriums können jetzt Militärangehörige vor Ort darüber entscheiden, ob Bergepanzer, militärische Lkw oder Stromaggerate bereitgestellt werden müssen. Momentan seien 850 Soldaten im Einsatz und deren Zahl steige stündlich. Ursache für die verheerenden Überschwemmungen war stundenlanger Starkregen.

Wie Sie helfen können

Die große Flut im Westen Deutschlands hat vielen Menschen ihre Liebsten genommen. Tausende stehen vor dem Nichts. Deutschland ist solidarisch, es läuft ein massiver Hilfseinsatz. Wie auch Sie jetzt unterstützen können:

Bundesweite Spendenkonten

Wer den Betroffenen unter die Arme greifen möchte, kann unter diesen zentralen Spendenkonten helfen:

DRK - Hochwasser-Spenden-Seite des Deutschen Roten Kreuzes

Stiftung THW - Spenden für das Technische Hilfswerk

Aktion Deutschland hilft - unterstützt generell Menschen in Not

Spendenaufrufe für betroffene Regionen

In den am schlimmsten betroffenen Regionen im Westen gibt es ebenfalls Spendenkonten und zahlreiche Hilfsaktionen. WDR und SWR haben Übersichten zusammengestellt.

Spenden für Flutopfer in Mittelfranken

Nach der Hochwasserkatastrophe vom vergangenen Freitag haben auch Menschen in Mittelfranken alles verloren. Hier haben die Bürgerstiftung der Stadt Langenzenn und die Gemeinde Wilhermsdorf Spendenkonten eingerichtet. Auch in Höchstadt und Adelsdorf gibt es Aktionen.

Zum Überblick: Spendenaktionen für Flutopfer in Mittelfranken