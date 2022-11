Spenden für eine Tora-Rolle: Gegen das Vergessen des Holocaust

Der Rabbiner setzt seinen Federkiel auf das Pergament. Langsam zieht er mit der Feder von rechts nach links. Hebräische Buchstaben erscheinen: der Text der Tora, die Heilige Schrift der Juden. Es gibt mehr als 304.000 Buchstaben in der Tora-Rolle. Wenn der Schreiber einen Fehler macht, war alles umsonst und er muss wieder von vorne beginnen.

Rabbiner Itamar sitzt an seinem Schreibtisch in einer Werkstatt in Jerusalem. Wie man eine Tora schreibt, ist im Judentum streng geregelt. "Man erfüllt ein Gebot, macht eine 'Mitzwa', eine 'gute Tat'. Aber speziell diese Rolle zu schreiben, ist nochmal etwas Besonderes", sagt Itamar.

"Mit Buchstaben die Welt verbessern"

Zahlreiche Menschen aus Deutschland haben in den vergangenen Monaten an einer Spendenaktion teilgenommen. Für mindestens fünf Euro konnten sie einen Buchstaben, einen Satz oder einen Vers auf eine Tora-Rolle schreiben lassen. Die Einnahmen sind für gleich zwei gute Zwecke gedacht: Unterstützt werden Holocaust-Überlebende in Israel sowie dorthin geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer. Die Initiative trägt den Titel: "Mit Buchstaben die Welt verbessern."

Unterstützung für verarmte Holocaust-Überlebende

Der Hintergrund: In Israel leben noch rund 160.000 Shoah-Überlebende. Ungefähr ein Drittel von ihnen sollen laut einer Hilfsorganisation bedürftig sein, unterhalb der Armutsgrenze leben. Auch viele ukrainische Geflüchtete haben Schwierigkeiten in ihrer neuen Umgebung. Die israelische Fundraising-Organisation Keren Hayesod hat die Spendenaktion für sie organisiert.

Berührung mit jüdischem Leben und Israel

Und noch eine Idee steckt hinter der Aktion: Man wolle der deutschen Bevölkerung, die bisher nicht viel mit Israel und jüdischem Leben zu tun habe, mehr damit in Berührung bringen, sagt Rafi Heumann, Gesandter von Keren Hayesod für Berlin und Norddeutschland.

Deutsche erinnern an die Opfer der Nazi-Verbrechen

Einer der Spender ist Joachim Schröder. Er leitet in Düsseldorf den Erinnerungsort "Alter Schlachthof", ein Mahnmal für die Opfer der Nazi-Verbrechen. "Wenn man eine Spende tätigt, kann man auch eine Widmung sich aussuchen, an wen man erinnern möchte." Er habe sich für den früheren Düsseldorfer Rabbiner Siegfried Klein entschieden. Klein und seine Frau Lili wurden von den Nazis ermordet. Die beiden Kinder gehören zu den wenigen Überlebenden.

"Die Vollendung eines Zyklus"

Für Rabbiner Itamar in Jerusalem ist diese Teilnahme aus Deutschland besonders bedeutend. "Das Wissen, dass aus dieser Tora-Rolle, mit Spenden aus Deutschland, Holocaust-Überlebende lesen werden, die ihre Tora-Rollen in der Shoa verloren haben, das ist für mich die Vollendung eines Zyklus."

Spenden für ein Altern in Würde

Am vergangenen Dienstag war es dann soweit. Am Vorabend des 9. November, Jahrestag der Reichspogromnacht von 1938, kam auch der deutsche Botschafter Steffen Seibert in ein Seniorenheim in der israelischen Stadt Herzliya. Die neue Tora-Rolle wurde den Shoah-Überlebenden übergeben – und mit ihr die Einnahmen, die ihnen ein Altern in Würde ermöglichen sollen. Die Gäste tanzten und feierten.

Botschafter Seibert: Kein Vergessen – Verantwortung übernehmen

Seibert betonte, dass die in der Shoah ermordeten Männer, Frauen und Kinder "nie vergessen werden dürfen. Sie waren individuelle Menschen, nicht bloß Teil einer großen Menge. Wir müssen die Fakten über den Holocaust weitergeben und auch weiterhin die Lehren daraus jeder neuen Generation vermitteln." Diese Verantwortung werde niemals enden.