Spenden für die Ukraine – so erkennt man seriöse Organisationen

Der ukrainische Botschafter in Deutschland Andrij Melnyk hatte zuletzt in einer Rede zu finanzieller Unterstützung für die Menschen in seinem Land aufgerufen: "Worum wir am meisten bitten würden, sind vor allem Geldspenden."

So sieht das auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe: "Geldspenden können im Gegensatz zu Sachspenden bedarfsgerechter und zielgenauer an die Menschen in Not verteilt werden. Damit können Hilfsgüter dort gekauft werden, wo sie benötigt werden."

Geldspenden können flexibler verteilt werden

Dazu komme laut Bundesamt, dass momentan die Orte, an denen sich die Geflüchteten niederlassen, noch nicht absehbar sind. Geldspenden könnten flexibler und einfacher verteilt werden, vor allem auch an Hilfsorganisationen direkt in der Ukraine.

Vorab informieren – Gütesiegel beachten

Vor einer Geldspende sollte man sich informieren, ob die Organisation, an die das Geld fließen soll, auch seriös ist. Dafür gibt es eine Art Gütesiegel, das vom Bundesamt empfohlen wird:

Das "Spenden-Siegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen" belegt laut eigenen Angaben den "sorgfältigen und verantwortungsvollen Umgang mit den anvertrauten Geldern". Die beteiligten Organisationen seien verpflichtet, transparent zu arbeiten und zu wirtschaften und haben laut Zentralinstitut wirksame Kontroll- und Aufsichtsstrukturen. Auf diese Weise gewährleisten sie, dass die ihnen zufließenden Spenden den gemeinnützigen Zweck erfüllen. Alle Siegel-Organisationen finden sich öffentlich einsehbar in einer Online-Datenbank.

Zudem hat das Zentralinstitut eine Liste mit Namen, Adressen und Kontonummern von seriösen Hilfsorganisationen zusammengestellt, die explizit Betroffene in der Ukraine sowie vor der Gewalt geflüchtete Menschen unterstützen und dafür zu Spenden aufrufen.

Spenden können steuerlich geltend gemacht werden

Und noch ein Tipp kommt vom Zentralinstitut: Gezielt spenden. Heißt: Die Spendensumme nicht auf zu viele Hilfswerke verteilen, sondern besser auf wenige, sorgfältig ausgewählte Organisationen konzentrieren.

Sofern Vereine, Stiftungen und andere Einrichtungen vom Finanzamt als gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienend anerkannt sind, können Spenden zudem steuermindernd geltend gemacht werden.